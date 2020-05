„Wir wollen nun wieder beginnen und euch eine Möglichkeit zur Bücherausleihe und Rückgabe geben“, richtet sich die Stadtbücherei Hollabrunn an ihre Leser. Der Betrieb startet ab 18. Mai, doch so wie vor der Coronapandemie wird er nicht über die Bühne gehen können, auch für die Bücherei gibt es einige Einschränkungen. Da die Vorkehrungen für eine sichere Bücherausleihe sehr umfangreich sind, hat sich das Büchereiteam entschieden, vorerst nur eine Buchausgabe nach Bestellung per E-Mail durchzuführen.

So funktioniert’s: Im Online-Katalog (www.biblioweb.at/sbhollabrunn) kann gestöbert werden. Sind Bücher ausgesucht, wird ein E-Mail an die Bücherei (stadtbuecherei-hollabrunn@bibliotheken.at) geschickt. Darin müssen Buchtitel, Autor, Medienart und Mediennummer des gewünschten Buches angeführt sein, ebenso wie die eigene Mitgliedsnummer. Alle Bestellungen, die bis Mittwochmittag eingehen, werden bearbeitet. Die Bücher werden rausgesucht und zur Abholung bereitgelegt.

Zur Abholung ist die Bücherei in der Sparkassegasse 1 am Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraums können Bücher auch zurückgegeben werden. Außerhalb dieser Zeiten steht die Bücherrückgabebox vor der Eingangstür dafür zur Verfügung.