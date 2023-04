Gymnasiasten aktiv für den Klimaschutz und die Krebshilfe

Energiekrise, Klimawandel, Krieg, Corona – eine Krise reiht sich an die andere. Doch junge Menschen haben Pläne und Ziele und fordern ein lebenswertes und gesundes Morgen. Das BG/BRG Hollabrunn nahm diesen „Wind of Change“ zum Anlass und rief den KLUG-Tag 2023 ins Leben.

KLUG steht für Klima, Umwelt und Gesundheit und richtete sich an Schüler aller Jahrgänge mit dem Auftrag, aktiv einen Beitrag zu leisten. Dies konnten die Jugendlichen vergangene Woche bei den drei gewählten Schwerpunkten des Tages umsetzen: „Überall steckt Klima drin“: Klimawandel und Umweltschutz im Unterricht; „Let’s get active“: Klima-Projektarbeit im Klassenverband; „Laufen gegen Krebs“: ein Charity-Run zugunsten krebskranker Kinder.

Die Freude an der Herausforderung zu finden und gleichzeitig Schüler für Klimaschutz in Kombination mit Gesundheit und Solidarität zu begeistern, war das Ziel des KLUG-Tages. Die Palette an Aktivitäten war umfangreich:

Müllvermeidung und Recycling: Müllsammelaktionen, Müllmodenschau, Handpuppen aus Müll, Verarbeiten vom Wegwerfen bedrohter Lebensmittel („too good to go“), Kleidertauschbörse.

Kunst: Umweltsong, Streetart, Bauen einer Wurmkiste, Foto- und Filmaufnahmen über Umweltsünden in der Umgebung.

Wissensvermittlung: Vorträge über Treibhauseffekt, Klimawandel und Umweltschutz, Experimente, Umweltspiele.

Klimakommunikation: Danke-Aktionen für das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel, Klima-Escape-Box, Verkehrszählungen, Interviews mit Passanten, Umfragen zum Thema Lebensmittelverschwendung.

Die 3D organisierte eine Tauschbörse. Foto: BRG Hollabrunn

Ein Highlight im Rahmen dieses Aktionstages war der Charity-Run „Laufen gegen Krebs“. Diese Schulchallenge, an der das BG/BRG Hollabrunn mit über 650 Schülern die zweitgrößte Teilnehmeranzahl Österreichs stellte, wurde zu einem richtigen Sportfest. Bei optimalem Wetter, musikalischer Untermalung und Anfeuerungsrufen liefen die Schüler der Unterstufe 1.600 m, jene der Oberstufe 2.400 m auf der Laufbahn im Hollabrunner Stadion. Dadurch konnten fast 2.000 Euro für die niederösterreichische Kinderkrebshilfe sowie die Stammzellenforschung gesammelt werden.

Beim Charity-Run wurden fast 2.000 Euro für die niederösterreichische Kinderkrebshilfe sowie die Stammzellenforschung gesammelt. Foto: BRG Hollabrunn

