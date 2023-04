Frau Hofer trifft Weltladen - energiesparend und fair

(Kochbuch-)Autorin Margot Fischer widmet sich in ihrem frisch erschienenen Buch „Kochen in der Kiste“ einer in Vergessenheit geratenen Methode, nämlich der sogenannten Kochkiste. „Das ist eine Kochtechnik, die gleichzeitig altbekannt und doch revolutionär ist“, leitete sie die Lesung am Freitagabend im Pfarrzentrum ein. Zeugen doch schon Funde aus der Steinzeit von Kochgefäßen, die vergraben wurden, um die erhaltene Wärme zum Garen zu nutzen.

Gemeinsam mit Michael Baiculescu vom Mandelbaum-Verlag, bei dem Fischers „Kochen in der Kiste“ sowie weitere Kochbücher erschienen sind, präsentierte sie die Vorgehensweise sowie die Vorteile, die diese Technik mit sich bringt. Es geht darum, Speisen nur kurz „anzukochen“ und sie dann in geschlossenen Behältern fertig zu garen. Das braucht zwar mehr Zeit, dafür weniger Energie und die Zeit kann für andere Dinge genutzt werden. Ideal also für die aktuellen Herausforderungen der hohen Stromkosten und Klimakrise.

Bei Workshop eigene Kochkiste bauen

Als Kochkiste kann etwa eine Lade funktionieren, die mit einer Tuchent ausgelegt ist, oder eine Kartonbox, die mit Heu oder Zeitungspapier gefüllt wird. Auch zum Kühlen für Eis oder Joghurt ist diese Methode geeignet. Bauanleitungen dafür finden sich im Buch. Georg Geml, der Direktor des „KochKulturMuseums“ in Eggenburg, lud die Anwesenden außerdem zu einem Workshop in sein Museum ein, wo am 6. Mai mit der Autorin eine eigene Kochkiste gebaut werden kann.

Nachdem die Fragen aus dem Publikum fertig besprochen waren, ging dieser Abend, der von der Buchhandlung „Frau Hofer“ und vom Weltladen gemeinsam veranstaltet wurde, mit einer Modenschau weiter. „Die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode aus angenehmen biologischen Materialien und fairer Herstellung machen Lust auf die warme Jahreszeit“, verkündete Geschäftsführerin Romana Haftner. In ihrer Moderation der vorgeführten Modelle schaffte sie mit originellen Details einen Rahmen für die Präsentation.

Trugen zum Gelingen des Abends bei (v.l.): Katrin Atzmüller von „Frau Hofer, die Models Maria Schneider, Gabi Dallinger, Bettina Proschinger und Viktoria Engelberger sowie Geschäftsführerin Romana Haftner und Obfrau-Stellvertreter Heinz Wagesreiter vom Weltladen Hollabrunn. Foto: Grünauer

Im Anschluss war für die Gäste in angenehmer Atmosphäre Zeit, sich die Kleidungsstücke und Accessoires anzusehen, beraten zu werden und das eine oder andere Teil mit Rabatt zu erstehen. „Frau Hofer“ stellte wiederum einen Büchertisch mit Kochbüchern der Autorin Margot Fischer bereit.

