Eigene Zucht: Beim besten Jungunternehmen ist der Wurm drin

"Insectograin" nennt sich die Junior-Company, die von Viertklässlern der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn geführt wird. Nach Erfolgen beim Businessplan-Bewerb der Wirtschaftskammer NÖ (dritter Platz) und bei der internationalen Handelsmesse Wien („Sustainibility Award“) wurden die Schüler der Fachrichtung "Kleintierhaltung" nun erneut ausgezeichnet.

„Mehlwürmer sind gängiger Fleischersatz“

„Wir wollen unsere Mitmenschen davon überzeugen, dass Insekten nicht nur im Garten nützlich sind. Mehlwürmer sind mittlerweile ein gängiger Fleischersatz und Produkte mit Mehlwürmern werden immer zahlreicher“, erklärt Julia Hager, Geschäftsführerin der Junior-Company und betont: „Unsere Mehlwürmer sind Gold wert. Das spiegelt sich auch in unserer Logofarbe wider.“

Unter der Marke „Insectograin“ werden Backmischungen aus Mehlwurmmehl vermarktet. Darüber hinaus betreiben die Jugendlichen an der LFS Hollabrunn eine eigene Mehlwurm-Zucht. „Mehlwürmer haben einen sehr hohen Proteingehalt. Unser Mehlwurmmehl beziehen wir aus einem Bio-Betrieb“, erklärt Hager. Die Backmischungen seien rein natürlich und werden per Hand produziert.

Seit April wird auch eine salzige Alternative in Form von Mehlwurm-Crackern angeboten. Die Jury zeigte sich vom Konzept überzeugt und kürte „Insectograin“ zum Sieger des diesjährigen Landeswettbewerbs.

Austausch der Wähler mit Politikern soll gefördert werden

Einen Sonderpreis staubt indes die HTL Hollabrunn mit ihrer Junior-Company „Somes“ ab. Diese begleitet die Politik in eine demokratische, transparente Zukunft und bietet eine Orientierung in der aktuellen Informationsflut, erklären Clemens Bauer, Florian Nagy und Daniel Weishörndl. Relevante Informationen zur Tagespolitik, Gesetzesänderung sowie zu demokratischen Initiativen werden in einer Website vereint. Gleichzeitig soll der Austausch der Abgeordneten mit der Wählerschaft gefördert werden.

Die Junior-Company „Somes“ der HTL Hollabrunn gewann den Sonderpreis für ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Daniel Weishörndl, Clemens Bauer und Florian Nagy stecken dahinter. Foto: Andreas Kraus

„Mit Somes erhält jeder einen einfachen und grafisch aufgearbeiteten Zugriff zu relevanten, politischen Informationen und die Möglichkeit, direkt aktiv zu werden“, führen die drei weiter aus. Parallel zur Website arbeitet das politisch interessierte Trio auch am Aufbau einer App.

Mit „Investor-Gespräch“ und Verkaufsgespräch zum Erfolg

Insgesamt nahmen zehn Companies aus sechs verschiedenen Schulen am Wettbewerb teil. Die Schüler aus der HTL Mödling, der HTL St. Pölten, der VBS Mödling, der HLM/HLW Krems, der LFS Hollabrunn und der HTL Hollabrunn präsentierten ihre Unternehmen an eigenen Messeständen. Zudem stellten sich die jungen Unternehmer einer achtköpfigen Jury — in Form eines Juryinterviews und eines Verkaufsgespräches am Messestand. Die Jury setzte sich aus Funktionären und Mitarbeitern der WKNÖ sowie aus Partnern von JA Austria, etwa Avanade, der Industriellenvereinigung, accent Inkubator GmbH und Wirtschaftsservice Ecopoint zusammen. Anschließend präsentierten die Schüler ihre Unternehmen auf der Bühne.

Katharina Alzinger-Kittel, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ, lobte die tollen Performances; die Zukunft liege in guten Händen. „Die jungen Menschen haben gezeigt, was sie für die Dauer eines Schuljahres auf die Beine stellen können - sie haben ihr eigenes Unternehmen gegründet und beeindruckende Ideen, Innovationen und nachhaltige Lösungen präsentiert.“

