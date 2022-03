Hollabrunner Europa-Gemeinderat: "Der direkte Kontakt zählt"

Werbung

"Es war ein interessanter und aufschlussreicher Nachmittag, der gezeigt hat, dass erfolgreiches Europa-Engagement von der Nähe und dem direkten Kontakt mit den Menschen im Ort lebt", berichtet Tauschitz. Als Ansprechpartner in der Gemeinde lade er dazu ein, aktiv gemeinsame Projekte mitzugestalten und an der Weiterentwicklung Europas mitzuwirken.

Insgesamt gibt es bereits mehr als 300 Europa-Gemeinderäte in Niederösterreich. Das Vernetzungstreffen fand auf Initiative der NÖ.Regional GmbH, EuropeDirect NÖ und des Bundeskanzleramts statt. "Die Europa-Gemeinderäte sind die lokalen Ansprechpersonen und Drehschreibe zur Europapolitik in Niederösterreich", betonte EU-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). "Seit langem war die Bedeutung der Europäischen Union als Garant für Frieden und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent nicht mehr so präsent. Nun muss es uns gelingen, die Vorhaben und Entscheidungen der EU bestmöglich zu kommunizieren."

Die NÖ.Regional informiert als Schnittstelle zwischen Gemeinden und Land regelmäßig über aktuelle EU-Förderungen sowie internationale Austauschprogramme und EU-Fördercalls. "Mit dieser Veranstaltung bieten wir eine wertvolle Möglichkeit, über gemeinsame Visionen, Projekte und Initiativen zu diskutieren", so Geschäftsführerin Christine Schneider.

