„Es ist ein Tag der Freude! Es ist beeindruckend, wie viele Menschen heute nur wegen mir gekommen sind“, ist Erwin Bernreiter gerührt, als er in den Stadtsaal blickt. Dort ging ein Fest für den ehemaligen Hollabrunner Bürgermeister über die Bühne, das unter dem Motto „Danke“ stand.

„Ein wichtiges Element in Hollabrunn ist das gemeinsame Feiern“, wusste der „kaiserliche“ Moderater Clemens Reisperger, der später am Abend mit seinen „Wilden Kaisern“ auftrat. Ihm waren alle Gäste des Fests gleich lieb und teuer. Bis auf einen, nämlich Erwin Bernreiter, der mit einem langen Applaus begrüßt wurde.

"Erwin ist einer, der anpackt, nachdenkt und handelt"

Die ersten, die Worte des Dankes sprechen durften, waren Bernreiters Vorgänger als Stadtchef: Maximilian Kaltenböck und Helmut Wunderl. Ersterem wird nachgesagt, der Erfinder des Politikers Erwin Bernreiter zu sein. „Ich habe ihn heranwachsen sehen“, erinnert sich Kaltenböck an die Zeit, als die beiden nicht weit voneinander wohnten. Und obwohl die beiden 27 Lebensjahre trennen, so „sind wir Mitte der 1980er gemeinsam in die Schule gegangen“. Als Schüler sei Bernreiter einer gewesen, der beobachtet und stets die richtige Worte gefunden habe. Im BWL-Unterricht habe Kaltenböck gesehen, dass er „ein vorzüglicher Kaufmann“ ist, der das Herz am rechten Fleck hat.

Kaltenböck und Bernreiter verbrachten aber nicht nur Teile der Schulzeit gemeinsam. 1995 zog der heute 48-Jährige mit 25 Jahren in den Hollabrunner Gemeinderat ein, als Kaltenböck Bürgermeister war. „Erwin ist einer, der anpackt, nachdenkt und handelt.“

Mit "Freundschaftsteam" zum Wahlsieg

2004 wurde Kaltenböck von Helmut Wunderl abgelöst, im selben Jahr wurde Bernreiter Stadtrat. Eines seiner Ressorts waren die Kindergärten. „Den Kindergarten in der Robert Löfflerstraße hat er gebaut“, erinnert sich Wunderl, dass Bernreiter bei diesem Projekt den Bürgermeister nur wenig brauchte.

„Wir hatten schon Pläne, wie es bei uns weitergeht. Dann kam die Landes-ÖVP und es wurde anders“, denkt der Altbürgermeister zurück, als er Bernreiter 2009 fragte, ob er in seine Fußstapfen als Stadtchef treten möchte. Dieser sagte schließlich ja und fuhr 2010 einen fulminanten Wahlsieg ein. Wie ihm das gelungen ist, wollte Moderator Reispreger von Wunderl wissen. „Es ist ihm gelungen sein neues Team zu einem Freundschaftsteam zu machen.“ Sinnbildlich dafür seien die gelben Armbänder, die Bernreiters Mitstreiter „offenbar Tag und Nacht“ getragen haben, vermutet Wunderl.

"Ich hab' ihn als Mann der Tat in Erinnerung"

Nach den beiden Herren holte der wilde Kaiser zwei Damen aufs Podium. Von Marianne Lembacher wollte er wissen, was das Erste ist, was ihr zu Bernreiter einfällt: „A junger, fescher Bursch!“, erinnert sie sich an ihre Gedanken im Jahr 1995 zurück, als sie als Landtagsabgeordnete aktiv war. „Ich hab‘ ihn als Mann der Tat in Erinnerung.“

Warum Landwirte – dieser Beruf eint Lembacher und Bernreiter – geeignet sind, um in die Politik zu gehen? „Sie müssen für den Betrieb Entscheidungen für die Zukunft treffen“, meint die frühere Abgeordnete zum Landtag, dass diese Eigenschaft auch in der Politik benötigt werde.

Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und Bernreiter haben etwas anderes als die Landwirtschaft gemeinsam: Beide haben im Alter von 25 Jahren ihre politische Karriere begonnen. „Erwin war von Anfang an an meiner Seite und hat mich immer unterstützt“, erzählt die heute 32-Jährige dem Publikum.

"Er ist eine tolle Persönlichkeit"

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister reihte sich ebenfalls bei den „Danksagern“ ein. Sie habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner regelrecht angebettelt, beim Fest für Bernreiter dabei sein zu können. Sie war erst wenige Monate im Amt, als sie den Stadtchef 2018 beim Stallfest in Hollabrunn kennen lernte. „Er ist mir sofort im Gedächtnis geblieben, weil er eine tolle Persönlichkeit ist.“

Teschl-Hofmeister wünscht sich, einmal ebenso empfangen und getragen zu werden, wie Bernreiter es nach seinem Schicksalsschlag im Mai 2017 von den Hollabrunnern wurde. Die Landesrätin habe Bernreiter als Teamleader kennengelernt, der sich deswegen beruhigt zurückziehen könne, weil „du weißt, dass dein Team super ist“. Dass Bernreiter zum Wohle seiner Gesundheit aus dem politischen Leben ausschied, bezeichnet Teschl-Hofmeister als „mutige Entscheidung“.

Hollabrunn mit "Herz und Kompetenz" weiterentwickelt

Eine Frau, die es sich ebenfalls nicht nehmen ließ, dem 48-Jährigen zu danken, war die Landeshauptfrau. Sie sprach via Videobotschaft zu den Festgästen, in der sie ankündigte, dass Bernreiter im Frühjahr ein Ehrenzeichen des Landes erhalten werde. Warum? „Du hast Hollabrunn dynamisch weiterentwickelt, mit Herz und Kompetenz.“

Eine Frage, die Clemens Reisperger unbedingt geklärt haben wollte, als er den Mann, um den sich die Veranstaltung drehte, aufs Podium geholt hatte, war: „Du schaust nach zehn Jahren als Bürgermeister noch ganz frisch aus. Ich weiß nicht, was du mit deinem Nachfolger gemacht hast …“, sprach er die weiße Haarpracht des amtierenden Bürgermeisters Alfred Babinsky an. „Ich hab‘ ihn die ganze Zeit hackeln lassen, darum kann er’s so gut und hat die weißen Haare bekommen“, scherzte Bernreiter.

Menschen im Rathaus zählen zu Bernreiters Familie

Es habe ihm viel Kraft gegeben, zu wissen, dass er von den Hollabrunnern getragen wurde. Dennoch sei sein Rückzug aus der Politik die richtige Entscheidung gewesen: „Beides, Bürgermeister sein und die Therapien zu machen, das ging nicht“, begründet er. Seine Leute im Rathaus werde er am meisten vermissen, immerhin waren sie in den vergangenen zehn Jahren seine Familie, die immer gute Arbeit geleistet habe.

Ein großes Danke richtete Bernreiter an seine Frau, seine Kinder und seinen Vater: „Ohne die geht’s nicht!“ Denn zuhause sei er aufgrund der Folgen seines Schlaganfalls arbeitsunfähig. Arbeiten könne er nur im Büro, aber „das ist nicht meins“, sagte er mit schmunzelndem Blick zu Max Kaltenböck, dass ihm die Arbeit des Kaufmanns nicht erfülle. „Ich bin gerne draußen bei den Leuten. Das hab‘ ich gerne gemacht.“

Die Latte für Alfred Babinsky liegt hoch

„Die Haarfarbe hatte ich schon, als du mein Chef wurdest“, erzählt der letzte Redner des Abends, Alfred Babinsky. Er habe gern mit Erwin Bernreiter zusammengearbeitet und habe großen Respekt vor seiner Entscheidung. „Du bist immer und jederzeit herzlich willkommen“, stehen die Rathaustüren für den Altbürgermeister immer offen.

Er habe die Latte mit seinen fulminanten Wahlsiegen 2010 und 2015 sehr hoch gelegt. „Diesen Erfolgskurs will ich weiterfahren und die Latte am 26. Jänner überspringen. Komme was wolle“, sprach Babinsky die Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr an.

Zünftiger Ausklang mit Bier, Weißwurst und Brez'n

Nach den Reden und der Übergabe einiger Präsente war die Zeit für den Bieranstich gekommen. Obwohl Bernreiter einen solchen im vergangenen Jahrzehnt oft souverän meisterte, weigerte sich das Fass zunächst, den Gerstensaft freizugeben. Selbst Stadtsaalwirt Karl Rohringer kam ins Schwitzen bevor es hieß „O’zapft is!“ und das Weißwurst-Buffet eröffnet wurde.

Damit war der offizielle Teil vorbei und die Festgäste konnte sich ganz der Party mit Oktoberfeststimming – die von den Wilden Kaisern erzeugt wurde – hingeben. Wer dann doch das Fest im Stadtsaal verließ, der durfte sich nicht nur ein Bier mit Bernreiter-Etikette als mitnehmen, sondern auch ein Erinnerungsfoto mit Erwin Bernreiter und Alfred Babinsky, welches vor Beginn der Veranstaltung mit jedem Gast geschossen wurden.