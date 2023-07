In der Stadtbibliothek wurde in Kochbüchern geschmökert

„Leichte Sommerküche für Kids“ hieß das Ferienspiel, das von der Bücherei am 14. Juli veranstaltet wurde. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren probierten dabei Rezepte aus Kinderkochbüchern. Es wurden Limonade, Gemüseaufstrich, Waffeln, Gemüse- und Obstspieße sowie Knetseife hergestellt. „Wir organisieren jedes Jahr ein Ferienspiel in der Bibliothek, voriges Jahr haben wir gebastelt“, erzählte Betreuerin Heidi Rohringer im NÖN-Gespräch.

In den Sommerferien (1.7. bis 3.9.) ist die Bücherei jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Und weil die Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist: Am 12. Oktober wird Andreas Gruber in der Stadtbibliothek seinen neuen Krimi „Rachefrühling“ im Rahmen einer Lesung vorstellen. Eintritt: 5 Euro. Anmeldung via E-Mail an stadtbuecherei-hollabrunn@bibliotheken.at.