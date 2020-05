Ab 15. Mai ist in der Hollabrunner Galerie grenzART die Ausstellung „Das Detail lädt ein Alles zu sehen“ mit Textilkunst von Irmgard Hofer-Wolf und Skulpturen von Michl Herberstein wieder zu sehen. Vorläufig gelten geänderte Öffnungszeiten: Jeweils am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr ist das Galerie-Team für Besucher vor Ort.

Es dürfen maximal neun Besucher zeitgleich und unter Einhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen in die Räumlichkeiten. Die aktuelle Schau wird bis zum 5. Juli verlängert, danach soll die Gruppenausstellung "Ende & Anfang" starten. Etwaige Änderungen sind auf der Website der Galerie grenzART zu finden.

Textile Arbeiten und Skulpturen aus Naturmaterialien

„Ich versuche, auf Vorhandenes einzugehen, textile Eigenschaften und Eigenarten des Materials zu erfassen und nichts Artfremdes aufzuzwingen, aber trotzdem meine eigene gestalterische Absicht erkennbar zu machen“, sagt Irmgard Hofer-Wolf über ihr Schaffen. Nach und nach finde sie bei der Arbeit am jeweiligen Stück in einen gleichmäßigen Bewegungsablauf. „Mit zunehmender Geläufigkeit lösen sich die Gedanken vom mechanischen Tun und regen mich zu Gedankenspielen und Interpretationen an“, so die Künstlerin.

Michl Herberstein zeigt einen Querschnitt seiner Arbeit. Naturmaterialien wie Stein, Holz oder Metall verbinden das Bedürfnis des Künstlers, Bestehendes weiterzuerzählen, aus dem Alltäglichen zu heben und den Materialien eine neue Aufmerksamkeit zu schenken. Auch Industrielles wie Nägel und Draht finden eine Verwendung. Bewegung erstarrt zu einem Moment. Erstarrtes scheint sich zu bewegen. Formen und Oberflächen verlangen danach, erforscht zu werden.