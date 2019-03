Vier Dringlichkeitsanträge kamen bei der Hollabrunner Gemeinderatssitzung am Dienstagabend aufs Tapet; zwei Anträge wurden für dringlich befunden: jener von SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt für eine rasche Suche nach einem neuen Betreiber einer Location am Strudelteich als Nachfolger des „Hütterls am Teich“. Und jener des FPÖ-Gemeinderats Christian Lausch für eine Offensive in Bezug auf leistbare Startwohnungen für junge Menschen in der Region.

Zwei Dringliche wurden abgelehnt

Nicht auf die Tagesordnung schaffte es die Ablehnung einer möglichen Waldviertelautobahn, die vermutlich an Hollabrunn vorbeiführen würde, eingebracht von den Grünen. Und auch die SPÖ-Forderung nach einer klaren Regelung für Kurzparkzonen-Ausnahmegenehmigungen wurde von der Bürgermeister-VP nicht als dringlich erachtet.

„Wir wissen alle miteinander, dass etwas passieren muss“, versprach VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky, dass bei der Suche eines Nachfolgers für das „Hütterl am Teich“ am Messegelände nun Initiative ergriffen wird. Es sei ganz klar, dass dort weiterhin etwas für die Jugend geboten werden muss.

Cocktailstand als Übergangslösung am Strudelteich

Das Lokal am Strudelteich war im Sommer stets ein beliebter Treffpunkt, wird nun aber – wie berichtet - im August ein letztes Mal öffnen. Die Betreiberfamilie Seifried hat sich nach einem Rechtsstreit mit der Gemeinde rund um die Pacht nun anderweitig orientiert.

Für die Zeit bis zur letzten Hütterl-Öffnung stellte ÖVP-Gemeinderat Alexander Rausch eine Übergangslösung in Aussicht. Konkret sei ein Cocktailstand mit Liegestühlen im Gespräch.

„Wir müssen aufpassen, dass es kein Hütterl am Gruselteich wird“, warf Grünen-Gemeinderat Peter Loy ein, dass das Gewässer einer „Drecklacke“ gleiche.

Intensive suche nach Lokalbetreiber

Der SPÖ-Antrag, nun intensiv nach einem neuen Lokalbetreiber zu suchen und möglichst noch in diesem Jahr mit dem Bau der neuen Location zu beginnen, wurde von den Gemeinderatsmandataren ebenso einstimmig angenommen, wie der freiheitliche Antrag für leistbare Startwohnungen.

FPÖ-Chef Lausch merkte in einer Aussendung am Mittwoch dazu an: „Laut Vizebürgermeister Babinsky stellt Hollabrunn bereits 23 Startwohnungen im Rahmen der NÖ Wohnbauförderung für Junges Wohnen. Laut Homepage des Landes stehen im gesamten Bezirk nur vier Startwohnungen zur Verfügung.“

FP-Lausch: "Maturanten und Studenten suchen Startwohnungen"

Doch auch 23 wären für die Stadtgemeinde viel zu wenig, ist Lausch überzeugt. Als Preis wären aus seiner Sicht maximal 5 Euro pro Quadratmeter zu kalkulieren. „Jedes Jahr suchen hunderte Maturanten und fertige Studenten Startwohnungen, die leistbar sind.“ Babinsky verwies in der Gemeinderatssitzung auf die neue Wohnbaustrategie des Landes, die den ländlichen Raum stärken soll. „Wir werden uns bemühen, hier auch für unsere Gemeinde gut zu verhandeln.“