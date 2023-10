Teurere Menüs: „Niemand ist verpflichtet, im Kindergarten zu essen“

Bis Juni 2023 lagen die Kosten für das zweigängige Menü bei 4 Euro; bei 4,15 Euro für die Kindergärten Breitenwaida und Enzersdorf im Thale – aufgrund des langen Transportweges. Mit 1. Juli 2023 wurden die Gestehungskosten für das Menü von der Hotelküche auf 4,50 Euro erhöht. Um alle Kindergartenkinder in der Stadtgemeinde gleich zu behandeln, beläuft sich die Preisanpassung ab 1. Oktober nun für alle auf 4,60 Euro.

SPÖ-Gemeinderat Alexander Eckhardt ärgerte sich über die Vorgangsweise, denn er hatte einen Antrag gegen eine Erhöhung geplant. ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky hätte jedoch im Vorfeld versichert, dass es keine Preisanpassung geben würde. „Ich wünsche mir Handschlagqualität“, sagte Eckhardt. Babinsky beteuerte, dass die Erhöhung zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht absehbar gewesen sei. Die SPÖ-Fraktion enthielt sich ihrer Stimmen.

Grüne: Lieber an den Portionsgrößen schrauben ...

Grünen-Gemeinderätin Izabella Auner sprach von jährlichen Mehrkosten von 480 Euro für eine Familie. Da musste ÖVP-Vizebürgermeister Kornelius Schneider dazwischengrätschen, denn bei 40 Wochen wären es 120 Euro an Mehrkosten für ein Kind – 480 Euro dementsprechend bei vier Kindern. In der Sache blieb Auner jedoch dabei, dass diese Erhöhung kontraproduktiv sei, wenn man gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie forcieren wolle. Sie regte an, sich die Portionsgrößen der Menüs anzusehen, anstatt an den Preisen zu schrauben. Die Grünen stimmten ebenso gegen die Erhöhung wie FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer.

Der für Stadthotel/Studentenheim zuständige Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger, der bei der Sitzung verhindert war, unterstreicht auf NÖN-Nachfrage: „Wir kochen hochwertig und haben das Tut gut!-Siegel vor Augen. Wir haben zum Beispiel auch auf Bio-Erdäpfel umgestellt und es ist nun einmal alles teurer geworden.“ Scharinger betont aber auch, dass niemand verpflichtet sei, im Kindergarten zu essen. „Man kann dem Kind auch eine Jause mitgeben. Ich bin groß und stark geworden mit meinem Jausenbrot.“

Scharinger: „Bei Hamburger kommt sie billiger davon“

Der Stadtrat unterstreicht auch das flexible Top-Service, das geboten wird: „Bei uns können Eltern tageweise bestellen und haben bis 9 Uhr vormittags Zeit, zu sagen, ob das Kind im Kindergarten isst.“ Als Beispiel führt er an, dass es bei Schweinsschnitzel am Speiseplan etwa 300 Bestellungen gebe, bei Gemüseschnitzel etwa 100. Von einer Reduzierung der Mengen hält er nichts: „Da kommt nur eine Mogelpackung raus …“

Demnächst soll es jedenfalls wieder ein Treffen mit den Kindergartenpädagoginnen geben. Beschwerden seien ihm aber nicht bekannt. Zudem sei bekanntlich auf die Erhöhungen anderer Beiträge bewusst verzichtet worden.

Einen Seitenhieb auf Gemeinderätin Auner wollte sich Scharinger dann doch nicht verkneifen: Sie könne ja den Vorschlag des Koalitionspartners der Grünen aufgreifen und einen Hamburger als Jause mitgeben. „Da kommt sie billiger davon und im Kinderarten gibt es sogar Geräte zum Aufwärmen.“