Mit 414 gültigen Unterschriften wurde ein Initiativantrag erreicht, der am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung im Hollabrunner Stadtsaal behandelt wurde. Es ging darum, die Bewohner von Altenmarkt, Eggendorf, Kleinkadolz, Enzersdorf, Weyerburg und Kleinstetteldorf zu befragen, ob sie für oder gegen das geplante Windkraft-Projekt seien. Die ÖVP reagierte darauf mit einem Gegenantrag, was wiederum Teile der Opposition empörte.

ÖVP-Umweltstadtrat Josef Keck leitete ein, dass der Verbrauch von fossilen Brennstoffen sowie der Energieverbrauch generell drastisch reduziert werden müssten. Die Windenergie sei Teil der Klimastrategie. Der Gestattungsvertrag mit der EVN solle vorerst jedoch nicht abgeschlossen werden, eine Volksbefragung wäre demnach derzeit nicht zielführend.

Begründet wurde das mit zu geringer Vorbereitungszeit. Im Fall einer Wiederaufnahme der auf unbestimmte Zeit verschobenen Vertragsverhandlungen mit der evn naturkraft GmbH wolle sich die Gemeinde aber schon jetzt zu einer Volksbefragung verpflichten. Das wurde in einem Gegenantrag formuliert.

Scharinger-Kritik an Vorgehensweise



"Ich bin entsetzt, dass man den Antrag der Bürger mit einem Gegenantrag erledigt", übte Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger heftige Kritik an dieser Vorgehensweise. Es sei erschreckend, dass die ÖVP nicht das persönliche Gespräch mit der Bürgerinitiative gesucht habe, um ihren Standpunkt darzulegen. Außerdem sei die Einleitung des Gegenantrags eine "Werbung für Windkraft".

Das Argument des Zeitdrucks wollte Scharinger nicht gelten lassen, denn auch für die Ausschreibung einer Volksbefragung gebe aufgrund der Corona-Situation eine zwölfwöchige Fristverlängerung. Außerdem solle die "evn naturkraft" aus dem Gegenantrag gestrichen werden, denn es könnte ja künftig auch mit einem anderen Projektwerber verhandelt werden. Dass die Volksbefragung bindend sei, müsse ebenso ergänzt werden wie die Orte, in denen die Befragung durchgeführt werden soll.

Doch selbst dann sei die Liste Scharinger nicht für den ÖVP-Gegenantrag, denn: "Es widerstrebt mir, den Antrag der Bürger abzulehnen."

SPÖ-Dechant: "Finde es sehr bedenklich"

Ähnliche Worte fand SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant, der meinte: "Ich finde es sehr bedenklich, zu dieser Initiative einen Gegenantrag zu formulieren. Die Hardliner in der Volkspartei haben sich durchgesetzt."

Er habe jedenfalls den Eindruck bekommen, so Dechant, dass die EVN ein fixfertiges Konzept hat. Bei den Unterschriften wäre noch Luft nach oben gewesen. Ein Altenmarkter habe angesichts der Vorgehensweise zu ihm gemeint: "Wollt ihr uns jetzt komplett zum Narren halten?" "Es passt zur Volkspartei", stimmte FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer in die Kritik ein.

ÖVP: "Wir wollen hier nichts abändern!"

"Wir nehmen die Unterschriften sehr wohl ernst, sonst würden wir diesen Schritt nicht setzen", konterte ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky. Er habe sein Wort gehalten, sich mit allen Fraktionen zu besprechen und man wolle entsprechende Informationen vor Ort bieten. "Ich brauche aber den Gemeinderatsbeschluss, um die Leute informieren zu können", argumentierte der Stadtchef. Und das werde man selbstverständlich zeitnah tun.

Die von Wolfgang Scharinger ins Treffen geführten Punkte wurden einstimmig in die Formulierung es Gegenantrags aufgenommen. "Wir wollen in keinster Weise etwas abändern", betonte Babinsky und erinnerte: "Wir reden hier immer noch von einem Gestattungsvertrag und noch lange nicht von einer Umsetzung."

Bevor abgestimmt wurde, meldete sich noch Grünen-Klubobmann Georg Ecker zu Wort: Natürlich gehe es hier auch um das Windkraft-Thema an sich und aufgrund der Klimakrise könne man diese Form der Energiegewinnung nicht gänzlich außer Acht lassen. "Ich verstehe aber auch, wenn man sich noch Zeit lassen will und kann dem sogar Positives abgewinnen." So bleibe nun eben Zeit, noch offene Fragen abzuklären - etwa, wie viele Anlagen überhaupt errichtet werden sollen.

Der ÖVP-Gegenantrag wurde schließlich mit den Stimmen von ÖVP und Grünen beschlossen. Liste Scharinger, SPÖ und FPÖ waren dagegen.