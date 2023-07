Der Frisör, der das Dealen nicht lassen kann

„Der Aufzug fährt nur nach oben“, sagte Richter Rainer Klebermaß am Ende eines Schöffenverfahrens am Landesgericht Korneuburg am 22. August letzten Jahres. Was er meinte, war, dass sich das Strafmaß im Falle einer erneuten Tat nur erhöhen könne. Das ließ einen Frisör, der in Hollabrunn - an zwei unterschiedlichen Standorten - einen in jedem Sinne einschlägigen Laden betrieb, offenbar vollkommen unbeeindruckt zurück.

Aus der Haft ins Geschäft - zum Weiterdealen

Die dem in seiner Heimat dreifach vorbestraften Belgier nun vorgeworfenen Delikte waren so gut wie ident zum letzten Jahr. Selbst nachdem er zu vier unbedingten Monaten Freiheitsstrafe - und weiteren 14 bedingten - verurteilt worden war, hatte der 29-Jährige in seinem Frisörgeschäft nichts Besseres zu tun, als fröhlich mit dem Dealen weiterzumachen.

Verfahrenshilfe, also die Pflicht zu juristischem Beistand, ist Fluch und Segen zugleich - oder wie es Anwälte gern formulieren: „Der größte Feind ist dein Mandant.“ Für Thomas Reissmann, der einen rückfälligen Drogendealer am Landesgericht Korneuburg zu vertreten hatte, fiel das Mandanten-Los auch eher unproduktiv aus. Foto: Christian Pfeiffer

In der aktuellen Verhandlung wollte er der Richterin Anna Wiesflecker vielleicht mal was Neues bieten. Denn diesmal stand auch falsche Beweisaussage und Fälschung eines Beweismittels auf seinem „Menü“. Es ging darum, dass der Mann einen Zeugen manipuliert haben soll, vor Gericht für ihn auszusagen. Dass er so dreist war, dieses vom Angeklagten auf Handy aufgenommene Gespräch auch noch der Richter als Entlastungsbeweis vorzulegen, passte ins Bild seiner ersten Verhandlung letztes Jahr.

Der Frisör als Unschuldslamm - in seiner Sichtweise

Da waren auch alle anderen schuld. Damals sei er genötigt worden und hätte natürlich nur aus Zwang in diese Geschäfte eingewilligt. Dass er im Vorfeld seiner ersten Verhaftung ins Visier des Landeskriminalamts geriet und einem verdeckten Ermittler aufgesessen war, hatte er beim Prozess offenbar vergessen. Auch diesmal sei er so was von komplett unschuldig und doch nur ein armer Frisör. Verfahrenshelfer Thomas Reissmann hatte diesmal das zweifelhafte Vergnügen der Verteidigung.

Hollabrunn erwies sich für die Richterin im Laufe des Verfahrens als wenig erquickliches Zeugen-Biotop. Bereits beim ersten Verhandlungstermin musste sie wegen fehlender Zeugen vertagen. Ergiebig waren die Aussagen am zweiten Tag auch nur bedingt. Die Lebensgefährtin (30) gab nur an, den Schlagring - eine in Österreich verbotene Waffe, deren Besitz ihrem Partner vorgeworfen wurde - lediglich deshalb besessen zu haben, weil sie sich unsicher fühlte, als der 29-Jährige den unbedingten Teil seiner ersten Verurteilung absaß.

Aus der Zeitung erfahren, wo's Drogen zu kaufen gibt

Bei der Einvernahme durch die Polizei gehörte der Schlagring noch dem Frisör selbst. Beim ersten Prozess lag er noch zur Selbstverteidigung im Geschäft. Dann wurde es aus medientechnischer Sicht kurios. Zwei Kunden - also nicht wegen eines Haarschnitts - fragte Wiesflecker, wie sie denn auf die Idee gekommen wären, dass es in dem Frisörladen Gras zu kaufen gäbe. Die Antwort unisono: „Aus der Zeitung.“

Da fragte sich der geneigte (Medien-)Beobachter, wie es zu diesem Missverständnis kommen konnte, oder gingen alle, die den 29-Jährigen kennen, davon aus, dass er weitermachen würde. Um weitere Missverständnisse auszuschließen und ohne dem Urteil vorzeigreifen, in aller Deutlichkeit: Dort wird es auf absehbar lange Zeit gar nix mehr zu kaufen geben - auch kein Gras.

Das leidige Zeugenthema beendete dann den zweiten Verhandlungstag, weil eine Zeugin angab, dass sie aufgrund ihres Arbeitgebers in Retz nicht kommen könne. „Es ist eine Staatsbürgerpflicht“, machte Wiesflecker klar, dass sie in diesem Punkt keinen Widerspruch dulde. Vertagen musste sie trotzdem.