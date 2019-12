Im Ö3-Wecker war am 17. Dezember eine Hollabrunner Stimme zu hören: Sebastian Zahlbruckner, stellvertetender JVP-Bezirksobmann, machte beim Spiel „Hansa fehlen die Worte“ mit. Dabei erklärt Moderator Philipp Hansa maximal zehn Begriffe in 60 Sekunden, ohne das Wort selbst zu nennen. Für jeden erratenen Begriff gibt es 10 Euro.

Sebastian Zahlbruckner war erst der zweite Teilnehmer, dem es gelang, alle zehn Worte zu nennen und somit 100 Euro zu gewinnen.

Bereits vor Spielbeginn hatte der Hollabrunner erklärt, den Gewinn verdoppeln und an das Ö3-Weihnachtswender spenden zu wollen. Somit gingen 200 Euro an den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefond, mit dem Familien mit Kindern in Not schnelle und unbürokratische Hilfe erhalten.

Gerade in der Weihnachtszeit sei es ein Anliegen, vom Schicksal gebeutelte Familien zu unterstützen.

Hier geht's zum Nachhören: https://oe3.orf.at/programm/stories/2951075/