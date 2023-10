Hollabrunner Gruppe: Schon zwei Mio. Schritte für eine gesunde Lunge

Die Selbsthilfegruppe Allergiker trifft sich jeden Mittwoch und Freitag um 9 Uhr beim Wald- und Erlebnispfad in Hollabrunn. „Jeder, der will, darf mitgehen. Es ist kostenlos und auch Hunde sind erlaubt“, informiert Gruppenleiter Robert Wasner aus Eitzersthal. Zusätzlich werden Vorträge, Spielabende, Grilltage und Infoabende angeboten. Am 13. Oktober gab's beispielsweise einen gemeinsamen Minigolf-Termin in Tulln. „Wir sind schon über zwei Millionen Schritte für eine gesunde Lunge gegangen“, erzählt der Initiator, der selbst unter einigen Allergien leidet.

Zusammengerarbeitet wird indes mit der Lungensportgruppe Hollabrunn unter Manuel Hudetschek. Diese unternimmt regelmäßige Spaziergänge vor Ort. Des Weiteren gibt es Vorträge, Ausflüge und Info-Tage. Die Gruppe hilft auch bei Anträgen bei Behörden, PVA und Krankenkassen. Manuel Hudetschek ist Gesundheitsexperte und Sportphysiotherapeut mit einer Praxis in Stockerau. Einmal pro Woche findet – nach Vereinbarung mit den Teilnehmern – eine ganzheitliche Therapieeinheit im Sport- und Seminarhotel Hollabrunn statt. Dabei wird unter Anleitung von Hudetschek unter anderem ein Zwerchfell-Training, Atemhilfsmuskulatur-Training, Herz-Kreislauf- sowie Ausatmungstraining durchgeführt.

Weitere Termine, zu denen die Gruppe herzlich einlädt:

Am 10. November lädt „Gesundes Hollabrunn“ zum Vortrag „IT-Sicherheit“ mit Thomas Schneeweiss von der Landespolizeidirektion NÖ. Beginn beim Weinviertler Heurigen in Hollabrunn: 17 Uhr. Der Experte erklärt, wie man sich vor Internet-Betrug, Enkeltrick und Heiratsschwindel schützen kann. Um Anmeldung wird gebeten: 0676-9412831

Am 17. November findet im Rahmen des Hollabrunner Wochenmarkts ein Infonachmittag (13 bis 15 Uhr) am Hauptplatz statt. Hier wird aunter anderem ein kostenloser Lungenfunktionstest mit der Firma Carl Reiner angeboten.

Am 18. November ab 17 Uhr lädt die Selbsthilfegruppe wieder zum Glühwein- und Punschstand (mit Verlosung) nach Eitzersthal 13. Die Einnahmen werden der Brücke Hollabrunn (Sozialpädagigisches Betreuungszentrum) gespendet.

Am 3. Dezember ist die Selbsthilfegruppe ab 14 Uhr beim Adventmarkt in Raschala vertreten.

Kontakt: Robert Wasner - 0676 9412831, Manuel Hudetschek - 0677 64387313