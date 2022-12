"Kilo gegen Armut" Hollabrunner Gym-Schüler sammelten für Armutsbetroffene

Anna Haslinger, Mathea Riedl, Naomi Sauberer, Anna Dealey, Maya Wildam. Foto: BG/BRG Hollabrunn

D ie 4A und die 4B des BG/BRG Hollabrunn sammelten im Dezember an der Schule lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für armutsbetroffene Menschen in Österreich. Diese Waren werden über die LeO-Läden der Caritas kontrolliert an bedürftige Familien weitergegeben.