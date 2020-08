Auf Initiative von Grünen-Stadträtin Sabine Fasching und in Abstimmung mit der HoMaG (Hollabrunn Marketing GmbH) wird „Natur im Garten“ am Freitag, 11. September, dem Wochenmarkt am Hauptplatz Hollabrunn einen Besuch abstatten. Das „Garten on Tour“-Mobil hält dabei für alle Hobbygärtner – und alle, die es vielleicht noch werden wollen – die neuesten, ökologischen Gartentrends bereit. Praktische Tipps gibt es für den Garten genauso wie für den Balkon oder die Terrasse.

privat Sabine Fasching freut sich aufs Garten-Mobil.

Die „Natur im Garten“-Experten informieren nicht nur über die beliebte Gartenplakette, sondern beraten auch bei anderen interessanten Themen, wie etwa das Anlegen eines Hochbeetes oder die richtige Baumauswahl.