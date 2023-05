„Die beste Nacht des Lebens!“ Ball-Premiere mit DeLorean

Zunächst verzückten schon einmal die Eintänzer den ganzen Stadtsaal. „Die Proben, aber natürlich auch der große Auftritt an sich waren ein Erlebnis für uns alle“, meint David Wammerl, einer der Tänzer. Organisiert durch die Tanzschule Hanickel waren binnen weniger Wochen beeindruckende Tanzeinlage auf die Beine gestellt werden worden. „Das ist ein Wahnsinn!“, freut sich Mitorganisator Paul Lehner.

Einige der Besucher begannen den Abend nach der Eröffnung im sommerlichen Zelt mit Food Corner und Cocktailbar. Andere standen gemütlich bei der Bier- und Spritzerbar. Im Disco-Bereich feierten die Jungen und Junggebliebenen ausgelassen. „Die Bühnentechnik war mitunter das Beste, was die Veranstaltungsbranche zu bieten hat. Diese Qualität, möglich durch WHAT-Event, merkten auch die Schüler und waren schlichtweg begeistert“, berichtet ein stolzer Clemens Bauer.

Mehr „Zurück in die Zukunft“ geht nicht ...

Ein besonderes Highlight dieser Veranstaltung war der DeLorean. Staunenden betrachteten viele Menschen das Kultauto aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ – so lautete auch das Motto für den 1. Ball der Technik, der den legendären HTL-Ball nun im jährlichen Veranstaltungskalender ersetzen soll. „Von Anfang an war es mein Traum, dieses Auto auf unserem Ball zu haben“, war Paul Lehner happy.

"Ein Traum": Der DeLorean aus dem Film "Zurück in die Zukunft" war am 1. Ball der Technik ein beliebtes Fotomotiv. Foto: privat

„Nicht wenige Absolventen und Absolventinnen sind schon am Ball zu mir gekommen und haben sich bedankt, dass ihr Wunsch nach einem Abschlussball verspätet, aber am Ende doch Realität wurde. So etwas motiviert einen sehr“, schildert der Schulsprecher. Und Moritz Hübel, der Social-Media-Zuständige der jungen Veranstalter, ergänzt: „Auch nach dem Ball wurden unsere Social-Media-Accounts regelrecht mit Lob überschwemmt. Manche sagen uns, dass es die beste Nacht ihres Lebens war. Das ist natürlich beachtlich.“

Eine Zeitreise als Mitternachtseinlage

Die Atmosphäre am Ball sei ganz besonders gewesen, berichtet Sarah Röhrbacher vom Dekorationskomitee: „Die Motivation in der Menge war unglaublich. Hierzu hat sicher auch die gelungene Mitternachtseinlage beigetragen. Trotz der so begrenzten Zeit war sie ein absoluter Erfolg.“ In der Einlage ging es übrigens um eine Zeitreise von zwei ehemaligen HTL-Schülern. Dabei wurden bekannte Orte, wie die Werkstätten, Gantners Imbiss oder das Fitnessstudio Salus Forma dargestellt.

Am Ende stand fest: Das Event, dass Clemens Bauer, Paul Lehner und Michael Winklhofer mit der tatkräftigen Unterstützung von Thomas Wanitschek (WHAT-Event) auf die Beine gestellt hatten, war aller Ehren wert. Beim Auf- und Abbau brachten die verschiedenen Abteilungen der HTL ihre Stärken ein. „Es bildetet sich erstmals ein Gemeinschaftsgefühl und alle Mitwirkenden verstanden sich als ein großes Team. Eine Teamstärke, die auch nach dem Ball noch weiter wirkt“, sagt Bauer. Fazit: „Es war unglaublich!“

