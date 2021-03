Hollabrunner Hundezone wechselt den Standort .

Die Hundezone in Hollabrunn übersiedelt in den nächsten Tagen auf das Gelände des ehemaligen Kleintierzüchtervereins (Aumühlgasse). Die Vorkehrungen dafür wurden in gemeinschaftlicher Arbeit getroffen. Mit dem Ergebnis zeigen sich die Beteiligten sehr zufrieden.