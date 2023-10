Depression! Von NASA & Google in die geschlossene Psychiatrie

„Bis vor zwei Jahren war mein Leben ein einziges Happy-Ding-Dong“, beschreibt es Reinbacher. Er arbeitete für die NASA in Kalifornien, hatte Managerjobs bei McKinsey, Amazon und Google. Dazu eine liebe Frau, ein süßes Wunschkind. Traumreisen. Doch zwei schwere depressive Episoden warfen in binnen eineinhalb Jahren völlig aus der Bahn. Plötzlich kam zu viel zusammen „Ich konnte nicht mehr auf mich aufpassen. In den dunkelsten Tagen wollte ich nicht mehr leben, hatte schwerste Suizidgedanken“, berichtet der Wahl-Münchner.

Was also tun? Bücher der „Experten“ seien viel zu kompliziert gewesen „und haben uns noch mehr in die Resignation getrieben“. Und dann habe es noch die Kategorie von Büchern gegeben, die mit „Du musst einfach positiv denken“ einfach nur furchtbar genervt hätten. Heute sagt Reinbacher: „Meine liebe Frau Xiaoxi rettete unsere kleine Familie, indem sie mich überredete, mich selbst in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen.“

204 Tage verbrachte er zur Behandlung in der Psychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als er nach siebenmonatigem Kampf dachte, wieder gesund zu sein, und zurück im Job war, kam die Depression nur acht Wochen später zurück. „Mit einer Heftigkeit, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte“, berichtet Reinbacher. Alles ging von vorne los.

Den Ausstieg aus diesem schwarze Loch bezeichnet er als das mit Abstand Größte, was er in seinem Leben geschafft habe. NASA, Google? „Ein Kindergeburtstag dagegen!“

Auf Traumreisen folgte ein galaktisches schwarzes Loch. "Meine Frau hat unsere kleine Familie gerettet", sagt Thomas Reinbacher. Foto: privat

Heute sei er vor allem dankbar, dass ihm so viele Menschen geholfen haben und er noch eine Chance auf ein Leben 2.0 bekommen habe. „In der Psychiatrie habe ich mir geschworen: Wenn ich da heil rauskomme, werde ich offen darüber reden. Kein Schweigen mehr!“, sagt Reinbacher. Egal, was andere von ihm denken. Seine Mission sei es nun, die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in der Arbeitswelt zu durchbrechen; über Depressionen aufzuklären; Betroffenen Mut zu machen; Angehörigen von depressiven Menschen zu helfen, sich selbst nicht zu vergessen. „Diese ganze Zeit war ein totaler Reset meines Wertesystems.“

„Hilfe darf keine Frage des Geldbeutels sein“

Um alles für sich zu verarbeiten, startete er das Projekt „Nach Grau kommt Himmelblau“, das aus einem Buch, einem Erwachsenen-Bilderbuch und einem Kartenspiel besteht. Die erste Auflage von 750 Büchern, in denen er schonungslos, aber auch humorvoll aus der Sicht des Betroffenen berichtet, war nach drei Wochen ausverkauft. Die Druckkosten dafür konnte er über Crowdfunding auf Kickstarter.at lukrieren. Es sei ihm wichtig, alles zu einem vernünftigen Preis anbieten zu können, denn: „Hilfe bei Depressionen darf keine Frage des Geldbeutels sein. Depression ist oft mit sozialem Abstieg verbunden.“

Die Auftaktveranstaltung im Münchner Café am Beethovenplatz sei übrigens überwältigend gewesen. Die angestrebten 4.500 Euro für die Kampagne waren binnen eines Tages übertroffen. So wird nun auch eine E-Book-Version, ein Hörbuch und vielleicht eine Übersetzung ins Englische ins Auge gefasst. Jetzt sieht Reinbacher positiv in die Zukunft: „Es tut wirklich gut zu sehen, dass man wieder in der Lage ist, etwas zu schaffen. Die zwei Jahre tiefer Depression haben so sehr an meinem Selbstvertrauen gekratzt.“ Bei der Veranstaltung sei ein großer Stein von ihm abgefallen. Und als er die Danksagung verlas, die er an seine Frau geschrieben hat, applaudierten die Gäste lautstark: „Da hat’s mich schon ein wenig gedrückt.“

„Nach Grau kommt Himmelblau“ besteht aus einem Buch, einem Erwachsenen-Bilderbuch und einem Kartenspiel. Foto: privat

Jetzt freut sich Reinbacher darauf, in seiner alten Heimat Hollabrunn die Jugendlichen für das Thema der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren. Seinen Traumjob bei Google hat er an den Nagel gehängt, um sich voll und ganz der Aufklärung zu „Mental Health“ junger Menschen zu widmen. Denn von mentaler Gesundheit hat er in all den Jahren seiner Ausbildung rein gar nichts gehört. Anfang November ist er an der HAK, im Bundesgym, in der HLW und in der HTL zu Gast. Danach unter anderem auch an der TU Wien, an der FH St. Pölten, bei den Wiener Netzen und bei Amazon Deutschland. „Alles nach meinem Tempo, aber mit großer Freude“, sagt Reinbacher.