Hollabrunn: Mit Glasfaserausbau den „Anschluss nicht verpassen“

Österreich ist Nachzügler bei Glasfaser. Das wurde bei einem Infoabend im Stadtsaal über den geplanten Glasfaserausbau in Hollabrunn deutlich. Um in der Region „den Anschluss nicht zu verlieren“, hat die Gemeinde in der Speed Connect Netzwerkserrichtungs GmbH einen Partner gefunden, der viele Vorteile für die Kunden verspricht: störungsfreies Home Office sowie stabile Verbindung für Videocalls, Gaming und Streaming. Und das alles ohne Mindestanzahl an Anschlussteilnehmern; „ultraschnell, nachhaltig, flächendeckend und flexibel in der Region“, wie ihrer Broschüre zu entnehmen ist.

Eigentümer von Speed Connect Austria ist die britische Firma Infracapital, ein „führender europäischer Investor in Telekom und Glasfaser“. Man hat sich zum Ziel genommen, den Ausbau der hochmodernen Glasfaser-Technologie vor allem in ländlichen Gebieten voranzutreiben. Denn nicht nur die Stadt Hollabrunn soll mit Glasfaser versorgt werden, sondern auch ihre Katastralgemeinden. Dazu wurden Pläne der einzelnen Ortschaften an der Wand präsentiert.

Gemeinsamer Schritt in die technische Zukunft (v.l.): Joachim Radics, Robert Spuller, Alexander Zagler, Thomas Bauer (Stadtwerke), Moderator Volker Piesczek, Bürgermeister Alfred Babinksy, Ludwig Sitter, Stadtrat Josef Keck, CEO Joachim Otte, Christopher Schätz, Vizebürgermeister Kornelius Schneider und Andreas Leeb (Stadtwerke). Foto: Grünauer

Durch den Abend führte in charmanter Lässigkeit der bekannte Moderator Volker Piesczek. Er holte CEO Joachim Otte, selbst ein Hollabrunner, auf die Bühne: „Ich sitze heute Abend in zwei Booten, einerseits als Geschäftsführer und andererseits als Kunde, weil auch ich in meinem Haus in Hollabrunn eine gute Internetverbindung haben möchte.“ Für Bürgermeister Alfred Babinsky, der Otte seit Jahrzehnten kennt, war dieser Bezug ein entscheidender Faktor, um mit Speed Connect Austria gemeinsame Sache zu machen.

Moderator Volker Piesczek führte gekonnt durch die Infoveranstaltung. Foto: Grünauer

Vor seiner Präsentation merkte Robert Spuller an, dass die Infoveranstaltung im Stadtsaal die bis dato nominell größte war und bedankte sich für das große Interesse. Als es beim Abspielen des Imagefilms zu Verbindungsproblemen kam, merkte er augenzwinkernd an: „Hier ist dringend Glasfaser notwendig.“ Im Anschluss stand Christopher Schätz mit seinem Team für Unklarheiten des Publikums Rede und Antwort.

Angebot gilt noch bis Ende Juni

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Besucher auf Einladung von Speed Connect bei Speis und Trank stärken, zudem konnte man sich direkt bei Vertretern der möglichen Internetanbieter informieren. Durch das offene Geschäftsmodell hat der Endkunde die freie Wahl des Internet Service Providers, was für einen Wettbewerb der Betreiber sorgt und faire Preise ermöglicht.

Einige nutzten die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für den Glasfaser-Hausanschluss anzumelden. Bis 30. Juni 2023 beträgt der Anschlusspreis im Angebot 279 Euro. Danach wird sich der Preis, angepasst an die Inflation, moderat erhöhen. Wie in Österreich üblich, gelte auch hier: „Zuerst die Ware, dann das Geld.“ Man zahlt also erst, wenn alles verlegt ist.

Mehr Infos und Anmeldung: speed-connect.at

