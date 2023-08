„Devastierte Waldwege“ sorgen für Aufregung

„Ich werde wieder mit einer Kindergruppe gemeinsam mit Arno Klien durch den Hollabrunner Kirchenwald wandern, um den Kindern Natur und Umgang mit der Natur näherzubringen“, schrieb Wilhelm Müllebner in einem offenen Brief an die Stadtgemeinde, bevor es am Montag zur Waldwanderung mit Kindern ging. Bisher hätte man sich stets auf diesen Termin gefreut. „Heuer habe ich ein großes Problem damit“, schildert Müllebner.

Warum? Er wisse nicht, wie er den Kindern den „devastierten, abgefrästen, zerschredderten und zerfransten Wald an den Wegrändern“ erklären soll. Er spricht von großflächigen und brutalen Zerstörungen. Naturfreunde müssten hinnehmen, dass die „Naturvielfalt und Schutzfunktion in diesen Bereichen“ massiv beeinträchtigt sind.

Naturschutzgesetzte wurden mit Füßen getreten

Er kritisiert, dass hier Naturschutzgesetze, die ohnehin viel zu oft konsequenzlos – wissentlich oder aus Unkenntnis – nicht wahrgenommen würden, mit Füßen getreten werden. Von März bis Oktober brüten die Vögel ein- bis dreimal im Buschwerk, damit sind sie in dieser Zeit gesetzlich geschützt. Im Hollabrunner Wald sei dieses Naturschutzgesetz nicht honoriert worden. „Ist das normal? Soll das zur Normalität werden?“, fragt Müllebner.

Er zählt viele Dinge auf, die er und Klien den Kindern erzählen werden – und vor Ort im Wald wird sich dann ein ganz anderer Anblick bieten. Ein Beispiel: „Wir werden den Kindern erzählen, dass der gesunde Wald den Boden vor Erosion schützt und Wasser zurückhält.“ Gleichzeitig werde man über einen zerfurchten, ausgewaschenen Weg ohne Blätterdach gehen. „Verlust als Waldbiotop nicht zu verhindern“Hätte Müllebner nicht größtmögliches Vertrauen in die Gemeindevertretung, so schreibt er, könne der Verdacht entstehen, der Kirchenwald solle in kleinen Schritten zerstört werden, um neuen Siedlungsraum zu erschließen. Denn Wegerhaltungsmaßnahmen müssen naturverträglich und außerhalb der Brutsaison zwischen Herbst und Frühjahr in schonendem und minimalst erforderlichem Ausmaß ohne Beeinträchtigung der Bodenschicht erfolgen. Der Waldfreund appelliert, „solch naturferne Entscheidungsträger“, die solche Desaster anrichten, „möglichst fern von der Natur agieren zu lassen“.

Foto: Inge Klien

Müllebner werde jedenfalls weiter versuchen, einen Beitrag zur Erhaltung der Natur und Umwelt zu leisten. „Allerdings fürchte ich, aufgrund der laufenden negativen und invasiven Eingriffe, dass der Verlust des Kirchenwaldes als echtes Waldbiotop mittelfristig nicht zu verhindern sein wird“, schließt er seinen Brief.

Die NÖN fragte bei Sabine Fasching (Die Grünen) nach. Die Wald-Stadträtin stellte prompt klar: „Ich bin nur für den Wald zuständig, nicht aber für die Waldwege.“ Diese fallen in den Zuständigkeitsbereich von Stadtrat Josef Keck (ÖVP, zuständig für Infrastruktur, Verkehr, Klimaschutz). „Ich habe gebeten, nicht so radikal zu mähen und hab' versucht zu intervenieren“, sei sie um eine schonende Pflege des Waldes bemüht, werde aber nicht gehört.

„Arbeiten sind aus unserer Sicht gut gemacht“

Während Stadtrat Keck gerade im Urlaub verweilt, war Gemeinderat und Stadtwerke-Chef Thomas Bauer bereits mit der Kritik befasst: „Wir machen den Grünschnitt jedes Jahr“, betont er. Weil die Stadtwerke aufgrund des Dauerregens mit der Arbeit nicht mehr nachgekommen waren, wurden die Arbeiten fremdvergeben. „Die sind mit einer größeren Maschine als gewohnt durchgefahren“, informiert Bauer. „Wir haben's uns auch angeschaut, die Arbeiten wurden aus unserer Sicht sehr gut gemacht.“ Bisher habe es diesbezüglich nie Aufregung gegeben. Außerdem: „In zwei Wochen ist alles wieder zugewachsen“, ist er sicher.

Generell kann Bauer nur den Kopf schütteln, denn: „Vor den Schnittarbeiten haben die Leute angerufen, dass es im Wald so ausschaut“, gingen Beschwerden über zugewachsene Rad- und Wanderwege ein. Nach einer Besichtigung der Situation wurde festgestellt, dass tatsächlich ziemlich alle Wege in einem für Wanderer und Radfahrer suboptimalen Zustand waren.

Bauer verstehe die Aufregung, „momentan schaut der Schnitt nicht optimal aus“. Er räumt ein, dass solche Arbeiten im Winter oder Frühjahr durchzuführen wären. Das Problem sei aber: „Im Winter ist es leider nicht mehr so kalt, um den Waldboden zu befahren, im Frühjahr dürfen wir nicht schneiden, weil hier andere Waldbewohner brüten – wann sollen wir dann unsere Arbeit machen?“, fragt der Stadtwerkechef. Die Rad- und Wanderwege allesamt händisch auszuschneiden, sei arbeitstechnisch und zeitlich einfach nicht möglich.