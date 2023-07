Von der Reeperbahn in den Gastgarten Jordan

Vor seinem familiären Konzert im Gastgarten des Café Jordan war Franz Repka aufgeregt. Das hatte zwei Hauptgründe. Zum einen lag der letzte Auftritt schon eine Weile zurück, zum anderen war es sein erstes Solokonzert. Normalerweise gab's František, wie er von seinen Stammgästen als Kellner gerne genannt wird, früher nur im Doppelpack mit seiner Ehefrau und Konzertpartnerin Ivy, die sich von ihrem aktiven musikalischen Leben zurückgezogen hat.

Die zwei waren unzertrennlich und in früheren Jahren als Musiker auf Kreuzfahrten, auf der Hamburger Reeperbahn und bei großen Silvester-Events gebucht. Mit dem Lied „My Love for You Will Never Die“ von Don Williams zu Konzertbeginn konnten also nur zwei Leidenschaften gemeint sein: die zur Musik - und die zu seiner Frau. Gute Laune zu verbreiten war das Ziel Repkas, das er mit „Let's Twist again“, „Rosamunde“ und dem alten Hadern „Comme ci Comme ca“ absolut einlöste und gleich noch einen „Lamourhatscher“ fürs Gefühl obendrauf legte.

Bei „Let's Twist Again“ wurde der Gastgarten des Café Jordan zwischenzeitlich zur Tanzfläche. Foto: Christian Pfeiffer

Ganz in seiner musikalischen Welt versinken kann Repka, wenn's an die Gitarre geht. Bei „Santana“ ist er ganz bei sich und seinem Instrument. So wurde es ein kleines, berührendes Comeback auf der Konzertbühne, das unter anderem von einem Spontanauftritt von Legende Johann Placho unterstützt wurde. Ja, es mag ein Abend für ein bisschen Sentimentalität gewesen sein, tut aber auch gut.

Die lose Reihe an Sommerkonzerten im Gastgarten des Café Jordan geht am 14. Juli um 20.30 Uhr mit Michael Pobisch und Patrick Kapusta weiter.