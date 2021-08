„Wer Kunst versäumt, verschenkt nicht nur einen wichtigen Teil seines Lebens, sondern leistet auch Vorschub für eine Veränderung der Gesellschaft, die meist mit Blutvergießen verbunden ist.“ Dieses Zitat des unvergesslichen Kabarettisten Georg Kreisler stellte Stadtsaal-Chef Helmut Schneider beiden Abenden des heurigen Hollabrunner Kulturfestivals voran. Es schien ihm ein echtes Anliegen zu sein, neben der Freude über die ersten Veranstaltungen seit September vergangenen Jahres, die Notwendigkeit der Kunst und den Ernst der gegenwärtigen politischen Lage zu betonen.

Die – wenn man so will – Wiedereröffnung des frisch renovierten Stadtsaals war nur eine Premiere von vielen, die Schneider an den beiden Abenden präsentieren konnte. Die Vorbands – „Sound Exit“ und „Klangfenster plus“ – der Konzerte von Norbert Schneider und Harald Hauser feierten ihr Debüt in der Location. Darüber hinaus war es der erste öffentliche Auftritt der jungen Formation rund um Natascha Friedl, „Klangfenster plus“, überhaupt. Und als wären es der Premieren und Jubiläen nicht genug, galt es, das 20. Kulturfestival zu feiern.

Alt-Stadtchefs Freude mit „seinem Baby“

Ins Leben gerufen hatte dieses Format Alt-Bürgermeister Helmut Wunderl unter dem Namen „Kultursommer“. Der ließ sich „sein“ Jubiläum selbstredend nicht entgehen und schien bei seinem Besuch viel Freude mit und an „seinem Baby“ zu haben. Nachvollziehbar, denn die zwei jungen Vorbands, die unterschiedlicher nicht sein könnten, lieferten – wie man so schön sagt – beide auf ihre Weise voll ab. „Sound Exit“ sah und hörte man bei ihrer fulminanten Auftaktnummer, Gnarls Barkleys „Crazy“, den Spaß an der Musik deutlich an.

Jazz-Klänge und verblüffende Eigenkompositionen

„Great Balls of Fire“ und Urlaubsfeeling inklusive machte es den acht Mitgliedern leicht, das Publikum für sich einzunehmen. Und „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen geht immer. „Klangfenster plus“ ließ am zweiten Abend mit jazzigeren Klängen aufhorchen – und mit Eigenkompositionen. Der künstlerische Motor Natascha Friedl verblüffte mit ihren Songs „Birds of a feather“ und „Be kind“, die mühelos neben „Sunrise“ von Norah Jones und „Just the Two of Us“ von Bill Withers bestehen konnten.

In puncto Bühnenpräsenz und -performance zeigten die arrivierten Künstler Norbert Schneider und Harald Hauser den Jungen dann, „wo der Bartl den Most holt“. Nicht ohne jedoch vor ihren Auftritten auf dem Balkon des Stadtsaals den Nachwuchs näher unter die Lupe zu nehmen.

Schneider hatte definitiv Lust auf seinen Auftritt im Stadtsaal, endete sein musikalisches Feuerwerk doch erst weit nach 23 Uhr. Harald Hauser verzauberte den Raum mit Klangflächen, die zum Träumen einluden; vielleicht von einer besseren Welt.