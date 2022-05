Hollabrunner Lions-Tag für die Ukraine-Hilfe

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

"Mit dem Reinerlös der Veranstaltung wird tätige Hilfe für ukrainische Flüchtlingsfamilien in Hollabrunn unterstützt", berichtet Lions-Präsident Ernst Binder. Auf dem Programm des um 10 Uhr beginnenden Straßenfestes stehen der beliebte Bücherflohmarkt, ein Glücksrad mit wertvollen Sachpreisen, Livemusik mit Franz Schwingenschlögl sowie ein breites kulinarisches Angebot, bei dem Mitglieder des Clubs die Kochlöffel schwingen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg.

Die Veranstaltung wird von zahlreichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe unterstützt, Hauptsponsoren sind die Firmen Elektro Piglmaier und stone4you.

Der Lions Club Weinland wurde im November 1994 gegründet und im April 1995 in die weltweit größte private Serviceorganisation aufgenommen. Unter dem Motto „Lions helfen“ konzentrieren die Hollabrunner Lions ihre Hilfstätigkeit auf soziale Projekte sowie bedürftige Menschen in der Region. Dem Club gehören derzeit 42 Mitglieder an.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.