Hollabrunner Mitterweg teilweise wegen Bauarbeiten gesperrt

Zwischen der Lastenstraße und der Dechant Pfeiferstraße ist der Hollabrunner Mitterweg derzeit gesperrt, da die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Alpenland dort eine Reihenhausanlage errichtet.

Die Haltestellen des Wiesel-Busses beim Hollabrunner Bahnhof in der Lastenstraße sowie die Bedarfshaltestelle des Internats in der Dechant Pfeiferstraße wurden verlegt: Während der Straßensperre sind diese Haltestellen in der Anton Ehrenfriedstraße zu finden.

Wie die Stadtgemeinde mitteilt, werden bis Ende Juli 2024 die notwendigen Einbauten, wie Kanal- und Wasserleitungen am Mitterweg verlegt. So lange wird der Straßenzug in diesem Bereich gesperrt sein.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.