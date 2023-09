Rabauki-Räuberinnen: Lilly wagt ihr zehntes Abenteuer

Zum Hollabrunner Schulbeginn gehört es seit mittlerweile zehn Jahren dazu, dass der Verein „Rabauki“ ein Musical aus seiner beliebten Lilly-Reihe aufführt. Im Mittelpunkt stehen dabei Kinder und Jugendliche aus Hollabrunn, die gemeinsam mit Bühnen-Profis ein Musiktheater für Groß und Klein präsentieren.

Dieses Mal geht es bei „Lilly und die Räuber“ wild zu, denn Lilly soll, wie es sich für eine echte Räuberstochter gehört, in die Kunst des Stehlens eingeführt werden. Das passt dem Mädchen aber gar nicht und es läuft von zu Hause davon. Lilly trifft im Wald auf eine Prinzessin, mit der sie einen Plan schmiedet, wie sie ihren Eltern eine Lehre erteilen können.

Komposition und Buch stammen aus der Feder von Juci Janoska, die Musikproduktion übernahm ihr Bruder Albin Janoska, Regie führt Nikolaus Stich. Seit August wird das Stück in Workshops mit den Hollabrunner Rabaukis geprobt. Die erste Kostümanprobe Anfang September war wie immer ein wichtiger Schritt, wie Janoska berichtet: „Unsere Sumpfmonster können sich so richtig in den bösen Stimmabsaugszauber hineinfühlen. Der Hofstaat tanzt elegant und tuschelt nur hinter vorgehaltener Hand, während unsere Rabauki-Räuberinnen das Streiten und das Bühnenkämpfen üben müssen.“

Die Premiere findet am Samstag, 23. September, um 11 Uhr im Hollabrunner Stadtsaal statt. Karten gibt es bei „Frau Hofer“ oder direkt bei der Aufführung.