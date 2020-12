Die Adventmärkte und Weihnachtskonzerte fehlen in diesem Dezember. „Es ist keine einfache Zeit“, denkt der Hollabrunner Musiker Peter Sax an die vielen Herausforderungen. Darum will er etwas Abwechslung bieten, die für jeden zugänglich ist. Wie er das macht? Mit zwei Weihnachts-Livestreams!

Am Freitag, 18. Dezember, gibt es eine Christmas-Party, die Peter Sax abwechselnd mit DJ GS und Special Guest Katrin gestalten wird. „Das wird ein längerer Livestream, der wie eine ordentliche Firmen-Weihnachtssause sein soll“, erklärt der Musiker. Am 23. Dezember steht das Comeback der Peter Sax Christmas Show auf dem Programm. Mit diesem Konzert-Livestream stimmt der Musiker auf das Weihnachtsfest ein, wie vor einigen Jahren im Hollabrunner Stadtsaal. „Die Nachfrage danach ist nie verstummt.“ Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen mussten die Hollabrunner in den vergangenen Jahren darauf verzichten. Heuer ist das anders und per Livestream sehr gut machbar. So könne auch jeder Zuseher im Chat direkt mit den Musikern kommunizieren. So nah sei ein Musiker seinem Publikum sonst nicht. Und: „Jeder Zuseher sitzt in der ersten Reihe und hat beste Sicht!“

Die Christmas Show bestreitet Peter Sax nicht alleine. Seine Frau Katrin wird mit ihrem Gesang für besondere Highlights sorgen, Harald Hauser wird am Klavier musikalisch Geschichten erzählen. Sein Onkel Franz Schwingenschlögl wird mit der Panflöte für berührende Weihnachtsstimmung sorgen. „Das war auch ein Wunsch von unserem Sohn Oskar. Seit seiner Taufe ist er von der Panflöte fasziniert“, berichtet der Musiker. Wird Oskar auch einen Auftritt in der Christmas Show haben? „Vielleicht. Er entscheidet das immer spontan“, schmunzelt Peter Sax.

Wie seine Fans wissen, hat der Musiker vor wenigen Tagen einen neuen Song herausgebracht: „Harmony“. Es ist ein melancholischer Saxophon-Instrumentalsong, der zum Nachdenken bewegen soll. „Zum Ende des Jahres schreibe ich gern ruhige und nachdenkliche Songs“, erklärt der Musiker.

Kraft und Zuversicht mit neuem Song

Dazu hört er in sich hinein, überlegt, was er fühlt und was ihn bewegt. „Das versuche ich dann musikalisch erlebbar zu machen.“ Der neue Song soll seinen Hörern Kraft, Trost, Hoffnung und Zuversicht spenden. „Im Einklang mit sich selbst zu sein führt zu Harmonie und positiver Energie, das fühle ich aktuell in mir und war die Triebfeder für den Song.“

Zum neuen Lied gibt’s natürlich ein passendes Video, welches im Nationalpark Thayatal und in Hardegg gedreht wurde. Warum gerade dort? „Hier kann man die Harmonie in der Natur eindrucksvoll spüren, das passt einfach perfekt als Visualisierung.“

Auf diesen neuen Song können sich die Peter-Sax-Fans bei der Christmas Show freuen. Weihnachtsklassiker, bei denen jeder gerne mitsummt und -singt, werden ebenso zu hören sein. „Besonders freue ich mich auf ,Stille Nacht‘. Das Lied hat so eine emotionale Kraft und wird nicht umsonst als das ewige Lied bezeichnet“, spricht der Musiker über die Auswahl.

Wer an die Hits des Hollabrunner Musikers denkt, der hat unweigerlich den Sommerhit „Pool Party“ im Ohr. Passt dieser auch zur Weihnachtszeit? „Ja, ,Pool Party‘ wird zu ,Christmas Party‘ werden“, schmunzelt Peter Sax.