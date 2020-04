Viele Projekte stehen still oder verzögern sich. In Hollabrunn traf sich ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky am Dienstagabend (21.4.) zur Lagebesprechung. Was kann in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt werden, was muss zurückgestellt werden?

In Betrieb gehen soll jedenfalls die „Lake Lounge“ von Pächter Jürgen Authried am Strudelteich, wo Arbeiten im Gange sind. Allein hinter dem Eröffnungstermin steht ein Fragezeichen.

„Vollbremsung von 100 auf null“

„Es war eine Vollbremsung von 100 auf null“, leidet auch Authried unter den Beschränkungen, blickt aber optimistisch in die Zukunft und wartet wie seine Branchenkollegen auf Vorgaben für eine vom Kanzler in Aussicht gestellte Gastro-Öffnung ab Mitte Mai. „Da gibt es tausende Fragen zu klären und nach zehnwöchiger Schließung brauchen wir einen Vorlauf von ein paar Tagen.“

Letztlich könne derzeit nur von Tag zu Tag geblickt werden. Fix ist aber, dass die „Lake Lounge“-Location nun fertig errichtet wird. „Und dann schauen wir, wann wir dürfen.“ Der derzeit kommunizierte Eröffnungstermin, 4. Juni, wackelt natürlich. „Die Situation ist für uns alle Neuland. Es ist ein Learning-by-doing und wir werden mit Vernunft an das Thema herangehen“, sagt Authried.

Dass die Teich-Lounge den ganzen Sommer über geschlossen bleiben könnte, denkt der Wirt indes nicht. Sollte das geplante Konzept nicht umsetzbar sein, „werden wir andere Ideen entwickeln“. Wovon Authried jedoch auch überzeugt ist: „Einen zweiten Lockdown wird sich die Wirtschaft nicht leisten können.“

„Da werden wir Hilfe brauchen“

Eines sei ebenfalls klar: Mit dem Aufsperren werde es nicht getan sein und es werde dauern, bis das Gastro-Werkl wieder richtig ins Laufen kommt.

Dem Bürgermeister bereitet indes vor allem das Studentenheim mit seinen 50 Mitarbeitern großes Kopfzerbrechen, wo derzeit keine Einnahmen zu lukrieren sind. Die 20 bis 25 Internatsschüler, die demnächst zurückkommen sollen, sind bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Wir sind mit dem Land, Städte- und Gemeindebund im Gespräch. Das ist eine der größten Herausforderungen“, sagt Babinsky. Teilweise werden Mitarbeiter anderweitig eingeteilt, dennoch: „Da werden wir Hilfe brauchen.“ Ein weiteres wichtiges Projekt, das nach Möglichkeit rasch fortgeführt werden soll, ist die Sanierung der Alten Hofmühle. Immerhin gehe es hier um eine beträchtliche Fördersumme.

Generell sollen Projekte Priorität haben, bei denen heimische Unternehmen beauftragt sind oder beauftragt werden können, wie Babinsky erklärt.

Der Einsatzstab der Stadtgemeinde ist Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 16 Uhr erreichbar, freitags von 8 bis 12 Uhr ( 2952-2102-510 bzw. einsatzstab@hollabrunn.gv.at).