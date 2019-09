„Helfen macht Freude“ ist zum dritten Mal das Motto eines Benefizkonzerts für das Österreichische Jugendrotkreuz im Schulbezirkes Hollabrunn. Organisiert von Bezirksleiterin Maria Breindl werden Wolfgang Förster (Klavier und Vocals), Saxophonist David Mayrl und Schlagzeuger Franz Binder am 4. Oktober in der Alten Hofmühle Jazz und eigene Lieder interpretieren. Der gebürtige Hollabrunner Autor und Verleger Franz Hammerbacher liest aus eigenen Werken zum Thema „unterwegs“.

"Wunderbares Miteinander"

Das Team der Kulturmü`µ Hollabrunn stellt in bewährter Weise die ton- und lichttechnischen Ressourcen zur Verfügung und hilft mit, wo immer es zum Gelingen des Abend beitragen kann. „Auch das Vorstandsteam des ÖJRK Hollabrunn und die Schulreferentinnen unterstützen natürlich diese Veranstaltung, ein wunderbares Miteinander also“, schildert Maria Breindl.

Mindestens ebenso wertvolle Helfer werden an diesem Abend die Gäste sein, denen Hilfeleistung für bedürftige Kinder eine Herzensangelegenheit ist.

Kinderhilfe im Fokus

„Wort und Musik für das Österreichische Jugendrotkreuz des Schulbezirkes Hollabrunn“ werde also eine Veranstaltung sein, bei der man sehr viel Begeisterung für den Grundgedanken des ÖJRK spüren kann, so die Organisatorin: „Helfen wir zusammen und leisten, in welcher Form auch immer, einen Beitrag, der den Kindern Hilfe und somit den Glauben an das Gute bringt, ganz im Sinne der Werteerziehung und des humanitären Gedankengutes des Jugendrotkreuzes.“