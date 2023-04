Kahlschlag im Rabattl: SPÖ kritisiert fehlende Infos

Anscheinend habe man durch die Baumspende des Landes im Zuge des „Tree Run“ aus dem vergangenen Jahr zu viele Bäume am Bauhof stehen, dass man jetzt ältere Bäume und Sträucher entfernt, um die neuen noch rechtzeitig einpflanzen zu können, stichelt SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant nach den jüngsten Baumschlägerungen im Hollabrunner Stadtgebiet. Es sei eine Fortsetzung der unnötigen Schlägerungen im Hollabrunner Wald 2020/2021 und am Eggendorfer Sportplatz 2022 sind.

Verantwortlich für das Ressort sind die Grünen, erinnert Dechant: „Wenige Tage vor der Wahl am 26. Jänner hat Landtagsabgeordneter Georg Ecker auf seiner Facebook-Fansite noch gepostet, dass Naturräume gesichert gehören.“

Keine Info: „Kann in der Hitze des Gefechts einmal passieren“

SPÖ-Mandatar Erich Wally stieß gleichzeitig sauer auf, dass Bürger, die Rabatten vor ihren Liegenschaften pflegen, nicht direkt über Veränderungen informiert wurden. Er sei von etlichen Anrainern damit konfrontiert worden, dass Bäume, Sträucher oder Blumen von einen Tag auf den anderen aus ihren Rabatten verschwanden.

Hier entgegnet Stadtwerke-Chef Thomas Bauer auf NÖN-Nachfrage, dass Anrainer, die in Eigenregie pflegen, üblicherweise sehr wohl über notwendige Eingriff informiert werden. „In der Hitze des Gefechts kann es aber schon mal vorkommen, dass jemand irrtümlich nicht vorher informiert wurde - aber das ist sicher die Ausnahme.“ Übrigens, so Bauer: In Hollbrunn werden 15 bis 20 Rabatten dankenswerterweise von Anrainern gepflegt, die Pflege der restlichen rund 150 und der vielen Parkflächen obliegt den Stadtwerken.

„Wenn man uns unsere fundierte Arbeit machen lassen würde ...“

Zur Kritik von SPÖ-Stadtrat Dechant: Hier gehe es um einen Baum in der Parkgasse, der von den Bundesforsten als kaputt deklariert wurde und entfernt werden musste. Daneben befindet sich ein wild aufgegangener Baum - „eher Strauch“ -, der ebenfalls entfernt werden müsste, um einen neuen Baum setzen zu können. „Die Anrainerin wollte das aber nicht und wir sind zur Einigung gekommen, dass wir versuchen werden, den Wildwuchs bestehen zu lassen.“ Die Chance sei allerdings gering.

Den Sozialdemokraten richtet der Stadtwerke-Chef und ÖVP-Gemeinderat aus: „Wenn man uns endlich unsere fachlich fundierte Arbeit machen lassen würde und nicht ständig alle mitreden würden - insbesondere durch populistische Aktionen oder Zurufe -, wäre das für die Grünanlagen in Hollabrunn langfristig gesehen vielfach optimaler.“

Grünen-Stadträtin: „Transparenz war mir immer wichtig“

Und was sagt eigentlich die zuständige Grünen-Stadträtin Sabine Fasching zu diesem Treiben? „Wenn die Bundesforste nach ihrer jährlichen Baumkontrolle im Gemeindegebiet die Entfernung von Bäumen anordnen, wird die Öffentlichkeit regelmäßig darüber informiert. Diese Transparenz war mir von Anfang an wichtig.“

