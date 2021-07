Knapp 300 Millionen Euro fließen bis 2030 in Neu-, Zu- und Umbauten sowie technische Sanierungen der Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Niederösterreich. Dadurch entstehen 650 neue Plätze. Das Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn wird bis 2026 auf 144 Plätze ausgebaut.

Dem Umstand, dass der Anteil der über 60-Jährigen bis 2030 auf 32 Prozent und jener der über 75-Jährigen auf 12 Prozent steigen wird, wird damit Rechnung getragen. „Die demografische Entwicklung erfordert ein weitsichtiges Handeln der Politik. Unser Ziel ist, dass die Niederösterreicher, die auf einen Pflege- oder Betreuungsplatz angewiesen sind, ihren Lebensabend in qualitativ hochwertigen Häusern und mit einem Maximum an Lebensqualität verbringen können – egal ob heute, morgen oder in zehn bis 20 Jahren“, sagt Landtagsabgeordneter und ÖVP-Bezirksobmann Richard Hogl.

Altersalmanach dient als Richtschnur

Der Ausbau der Pflege- und Betreuungs-Einrichtungen erfolge in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Das Kompetenzzentrum für Gerontologie an der Kremser Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften hat den Altersalmanach aufbereitet. Dieser dient als zentrale Richtschnur, wo es Adaptierungen und Verbesserungen im Bereich der stationären Pflege und Betreuung benötigt. Bald sollen weitere Ausbau- und Investitionsvorhaben bis 2030 präsentiert werden.

So seien die Voraussetzungen geschaffen, punktgenau den bezirks- und landesweiten Bedarf festzustellen und die Finanzmittel möglichst effizient einzusetzen. „Als optimalen Wert für die Betriebsgröße in Hollabrunn haben die Experten eine Anzahl von 144 Betten definiert. Häuser in dieser Größe haben sich in betriebswirtschaftlicher Hinsicht als Optimum herausgestellt“, erklärt die zuständige ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.