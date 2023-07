Ja oder Nein? PV-Freiflächenanlagen scheiden die Geister

Auf dem Gebiet von Hollabrunn, Dietersdorf, Aspersdorf und Kleedorf sind konkret Widmungsänderungen vorgesehen. Im sozialen Netzwerk wird zum Teil emotional debattiert. Manche sehen es pragmatisch. Credo der Kritiker: Finger weg von den kostbaren Ackerflächen, die nicht mit PV-Anlagen zugepflastert werden sollen. Frühestens darüber nachdenken, wenn alle verfügbaren Dachflächen und Parkplätze voll mit Photovoltaik sind.

Auf der anderen Seite sieht eine involvierte Landwirtin in dem Vorhaben sogar einen doppelten Nutzen, denn die PV-Platten würden Obstbäume vor extremer Sonneneinstrahlung, Hagel und Verdunstung schützen. Es würden keine Betonfundamente gebraucht werden und in unmittelbarer Nähe stände ein Trafo zur Einspeisung. Von insgesamt 1,14 ha würden 0,7 ha für Obst verwendet, der restliche Teil als Biodiversitätsfläche genutzt werden.

Frage des Ortsbildes und des Nutzens ...

Hollabrunns Baudirektor Stephan Smutny-Katschnig wirft in die Debatte auch das Ortsbild ein, wenn sämtliche Dächer und Parkplätze mit PV-Paneelen zugepflastert wären und betont ebenso, dass die Landwirtschaft durch durchdachte PV-Projekte einen Mehrwert generieren könne. Biodiversitätsflächen würden der Tierwelt wieder mehr Platz geben. Flächenmäßig effektiver wären natürlich Windkraftanlagen, aber die wolle ja auch wieder keiner sehen.

„Umweltkiller sind solche Anlagen sicher nicht“, sagt Hollabrunns Klimaschutz-Stadtrat Josef Keck (ÖVP) und appelliert, mit Augenmaß zu urteilen. Man plane solche Projekte nicht aus Jux und Tollerei. Der allgemeine Energiebedarf steige immer noch und es gehe darum, die benötigte Grundlast zusammenzubringen. Zudem sollen alle Bürger profitieren: 30 Prozent dieser Freiflächenanlage sollen in Genossenschaften und/oder Bürgerbeteiligung fließen, um es möglichst vielen Menschen ermöglichen zu profitieren.

Bürgerliste: „Beschlüsse sind das Papier nicht wert!“

Rückhalt für die Kritiker kommt indes von der Liste Scharinger. „Hände weg von unserem Grund und Boden“, sagt auch die Bürgerliste. In Zeiten, wo Nahrungsmittelpreise in die Höhe schnellen und der Selbstversorgungsgrad in Österreich mit landwirtschaftlichen Produkten zunehmend sinkt, dürfe nicht an die Verbauung von Äckern gedacht werden. Gemeinderat Peter Tauschitz verweist auf die im Gemeinderat beschlossenen Klimaschutzkonzepte und die Mitgliedschaft im Bodenbündnis: „Sind die das Papier nicht wert, auf dem diese festgehalten sind?“

Die Bürgerliste hatte sich vergeblich gegen ein Verbot zur Umwidmung von Grünland-Flächen für PV eingesetzt. Stattdessen wurde in der Stadtgemeinde ein Leitfaden erstellt - bei der Standortwahl sollen vorbelastete Flächen - etwa Schottergruben, Lagerplätze oder Gewerbebrachen - bevorzugt werden. Bei landwirtschaftlichen Flächen soll nur Ackerland mit „geringwertiger“ Bodenzahl unter 35 umgewidmet werden. „Ein halbes Jahr später scheinen diese Regeln vergessen. Jede der sieben umzuwidmenden Flächen hat eine Bodengüte über 35 und weit darüber – über 300.000 m² Ackerland, das zukünftig nicht mehr für die Nahrungsmittelversorgung zur Verfügung steht“, kritisiert Tauschitz und kündigt an, dass die Liste Scharinger gegen die Umwidmung stimmen werde.

Die Frage der Netzkapazitäten ...

Die Debatte über Freiflächenanlagen sei erst dann zu führen, wenn alle für Photovoltaikanlagen geeigneten und bereits versiegelten Flächen genutzt wurden. „Aus unserer Sicht muss sich der Gemeinderat seiner Pflicht für den Schutz der wertvollen landwirtschaftlichen Nutzflächen und des Landschaftsbildes bewusst sein und sich gegen eine zukünftige Umwidmung von Grünland für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen bekennen.“

Was die Liste Scharinger noch einwirft: Die geplanten PV-Freiflächenanlagen werden auch eine Reduktion der freien Kapazität des Umspannwerkes Hollabrunn bewirken - „und somit eine Einschränkung der Möglichkeit, dass zukünftig Hausdachanlagen eingespeist werden können.“

Derzeit habe das Umspannwerk noch eine freie Kapazität von 9 MVA (Megavoltampere). Wie das nach Verwirklichung aller geplanten Freiflächenanlagen, für die derzeit auf mehr als 30 ha die erforderlichen Widmungen durchgeführt werden, aussehen wird, sei fraglich, so Tauschitz, der vorrechnet: „Ein MVA entspricht einem MW - durchschnittlich produziert eine Freiflächenanlage 0,9 MWp/ha. Das heißt, dass die freie Kapazität des Umspannwerkes schon nach rund 10 ha ausgeschöpft ist.“

Grünen-Kritik an der Informationspolitik

Die Grünen rund um ihren Klubobmann und Landtagsabgeordneten Georg Ecker haben sich pro Freiflächenanlagen positioniert. „Selbst, wenn wir so viel Energie sparen wie möglich, alle bebauten Flächen mit PV versehen sowie das Windkraftpotenzial voll ausnutzen, würde es leider noch immer nicht reichen, um unsere Energieversorgung sicherzustellen“, argumentiert Ecker. Er übt jetzt aber auch Kritik an der Informationspolitik: „Der Bürgermeister gefährdet die Energiewende, wenn er in dieser Sache die Bürgerinnen und Bürger nicht vorab informiert - inklusive der Oppositionsparteien. So erzeugt man kein Vertrauen für diese wichtige Sache. Das finde ich schade.“

Freiflächenanlagen seien nötig, um unabhängig von russischem Gas und saudi-arabischen Öl zu werden und gleichzeitig leistbare Energie sicherstellen können, unterstreicht Ecker. Die Liste Scharinger streue den Hollabrunnern in populistischer Manier Sand in die Augen: „Eine sichere, regionale Energieversorgung ohne jedes Jahr Milliarden Euro nach Russland und Saudi Arabien zu überweisen, wird ohne große PV-Anlagen nicht möglich sein. Ich erwarte aber dennoch, dass die Bürgermeister-Partei endlich die verfügbaren Potenziale auf versiegelten Flächen wie Dächern und Parkplätzen ausnutzt – das haben wir in diversen Anträgen mehrmals gefordert.“

Den Grünen sei der Schutz der Böden im Zusammenhang mit Freiflächenanlagen ein großes Anliegen, erklärt Ecker. Im e5-Arbeitskreis seien daher einige Punkte von Beginn an herausgestrichen worden, die bei den vorliegenden Projekten entsprechend eingehalten werden sollen: