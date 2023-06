Grüne zornig: „ÖVP verweigert Infotafel beim Jahntempel“

Die Denkmalpflege zählt zum Ressort von Grünen-Stadträtin Sabine Fasching. In dieser Funktion ist sie der Meinung, dass das dem „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn gewidmete Denkmal in Hollabrunn nicht weiter unkommentiert sein Dasein fristen sollte. Jahn gilt nicht nur als Begründer der deutschen Turnbewegung, sondern hat auch nachweislich dem Nationalsozialismus den Boden aufbereitet, so Fasching. Sie meint: „Eine Infotafel sollte auch auf die Schattenseiten seines Wirkens hinweisen.“

Längst Versäumtes solle nachgeholt und endlich ein Zeichen für eine angemessene Gedenk- und Erinnerungskultur gesetzt werden, „wie es viele andere Gemeinden schon vor uns gemacht haben“, so Fasching. Doch der Wunsch nach einer Infotafel blieb zuletzt von der Bürgermeisterpartei ungehört. „Offenbar ist es der ÖVP lieber, dass einer zweifelhaften Person weiterhin unreflektiert gehuldigt wird, anstatt sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen – das ist äußerst verstörend“, sagt die Grünen-Stadträtin.

„DÖW hat sich sehr engagiert, um Gemeinde zu unterstützen“

Nach außen würde dies kein gutes Bild von Hollabrunn abgeben. „Ich habe einen fixfertigen Text für die Infotafel vorgelegt, der mit führenden Experten Österreichs erarbeitet wurde“, betont Fasching. Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) habe sich als sehr engagiert und zuvorkommend gezeigt, um die Gemeinde zu unterstützen. „Und jetzt erteilt die ÖVP diesen anerkannten Wissenschaftlern eine Abfuhr, das ist mehr als peinlich für Hollabrunn!“

Ein kurioses Detail am Rande sei, dass im Kulturausschuss parallel dazu momentan ein Konzept ausgearbeitet wird, um Denkmäler in der Gemeinde generell mit Informationstafeln auszustatten – „in genau jenem Ausschuss, in dem die ÖVP-Mitglieder die Jahn-Infotafel ohne vernünftige Begründung abgeblockt haben“, ärgert sich Fasching und appelliert, „sich der geschichtlichen Aufarbeitung zu stellen und die Zusatztafel beim Jahntempel – stellvertretend für die weiteren Spuren Jahns in der Stadt – nicht weiter zu verhindern“.

Dass Denkmäler generell mit Informationstafeln ausgestattet werden sollen, verneint ÖVP-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly, die den Kulturausschuss leitet, auf NÖN-Nachfrage. Sie steht dazu, dass die Infotafel nicht angebracht werden soll und Stadträtin Fasching müsse es auch akzeptieren, wenn die Mehrheit im Ausschuss bei einem Vorhaben nicht mitstimmt.

Der Text, in dem Turnvater Jahn unter anderem als Galionsfigur des deutschvölkischen Nationalsozialismus oder Protagonist der Urburschenschaft bezeichnet wird, der dem Nationalsozialismus den Boden aufbereitete, sei für den unbedarften Betrachter schwer verständlich, so Schüttengruber-Holly. Sie fürchtet, dass hier nur Schlagworte rausgeklaubt würden und der Text in der Folge mehr aufwiegeln als informieren würde. Dementsprechend wolle man hier nichts provozieren.