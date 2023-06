ÖVP zu Sondersitzung: „Fundierte Entscheidung war nicht möglich“

„Trotz Uneinigkeit über den geeigneten Weg zum Ziel, ist ein fraktionsübergreifender Konsens über eine geordnete Siedlungsentwicklung in der Gemeinde gegeben“, heißt es in einer Aussendung der geschäftsführenden Gemeindeparteiobfrau Marlis Schmidt. Die ÖVP Hollabrunn spreche sich genauso wie alle anderen Fraktionen im Gemeinderat für eine geordnete Siedlungsentwicklung in der Gemeinde aus, gleichzeitig werde aber die Bedeutung von Bausperren und deren Folgen unterstrichen.

Das Erlassen solcher Bausperren sollte gründlich vorbereitet sein und im gemeinsamen Dialog entstehen, so das Credo der ÖVP, das der zuständige ÖVP-Stadtrat Günter Schnötzinger mehrfach betonte. Diese gründliche Vorbereitung soll in einem Arbeitskreis geschehen, in dem die Ideen aller Fraktionen zusammengeführt werden. „Dem kam der Antrag der Opposition zur Einberufung einer Gemeinderatssitzung zuvor. Leider lagen der ÖVP Hollabrunn vor der Sitzung keinerlei Unterlagen oder ausformulierte Anträge vor, wodurch wir als Fraktion keine informierte Entscheidung treffen konnten“, argumentiert die Bürgermeister-ÖVP.

Wer muss in Maßnahmen eingebunden sein?

Ein Großteil der in der Sondersitzung eingebrachten Anträge wurde also wieder in den Arbeitskreis verwiesen. Dort soll nun geklärt werden: Welche Gebiete benötigen in welcher Reihenfolge nun Maßnahmen zur ordentlicher Siedlungsentwicklung? Welche Maßnahmen können kurzfristig umgesetzt werden und welche Maßnahmen führen dauerhaft zum gewünschten Ziel? Wer soll bzw. muss bei der Festlegung dieser Maßnahmen eingebunden werden?

An der Entwicklung des Gemeindeentwicklungskonzepts, das laut Bürgermeister Alfred Babinsky in der Gemeinderatssitzung im September 2023 beschlossen werden soll, hätten sich indes alle Mitglieder des Gemeinderates aktiv einbringen können. Genauso gehe es bei Fragen um Bausperren und Ortsbild um eine gemeinsam akkordierte und auf rechtlichen Grundlagen basierende Entscheidung.

ÖVP: Genaue Intention war nicht besprochen ...

„Das dringliche Einbringen von Anträgen mit weitreichenden Effekten oder das Verlangen einer Gemeinderatssitzung, ohne die genauen Intentionen davor im Dialog besprochen zu haben, machen es der Mehrheit im Gemeinderat schwer, eine fundierte Entscheidung, die der Allgemeinheit dient, zu treffen“, argumentiert die Bürgermeister-Partei ihr Vorgehen. Unterm Strich gehe es um die im Gemeindeentwicklungskonzept definierte Leitvision: Hollabrunn zur lebenswertesten Gemeinde in Niederösterreich zu entwickeln, wo alle Bürger ein charmantes Zuhause finden.

Die Präsentation des Entwicklungskonzepts für die Mandatare steht übrigens am 12. Juni an, am 19. Juni wird der „Bausperren-Arbeitskreis“ zum zweiten Mal tagen.