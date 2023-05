Grünen-Stadträtin findet ÖVP-Nein „sehr befremdlich“

„Die ÖVP will offenbar weiterhin kostbaren Boden zubetonieren, anstatt die Lebensqualität für alle zu verbessern“, meint Fasching und betont, dass der Inhalt des Antrags der klaren Empfehlung des Amtes der NÖ Landesregierung entsprach: „Wasser versickern statt Boden versiegeln.“

„Konkret ging es darum, bei der Gestaltung von gemeindeeigenen Flächen ökologisches Regenwasser-Management zu berücksichtigen und folglich versickerungsfähigen Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum den Vorzug zu geben“, erklärt Fasching. Das Land NÖ weise ausdrücklich darauf hin, dass sich öffentlicher Grund – wie Straßen und Parkplätze – bestens für solche effektiven Versickerungsmaßnahmen eignen würde. Eine entsprechende Broschüre sei sogar öffentlich bei der Gemeinde aufgelegt.

„Versickerung bringt auch Vorteile fürs Gemeindebudget“

„Es ist unbestritten, dass versiegelter Boden kaum Wasser aufnehmen kann, sich dadurch bei Starkregen das Risiko für örtliche Überschwemmungen erhöht und vor allem in den Sommermonaten die Hitzewirkung unerträglich wird“, unterstreicht die Grünen-Stadträtin. Dass die ÖVP „jetzt schon wieder blockiert, ist sehr befremdlich“. Neben der Anpassung an den Klimawandel bringe die Versickerung von Regenwasser in Zeiten der Inflation auch Vorteile für das Gemeindebudget, wie etwa durch die Entlastung des Kanals und der Kläranlage.

Die klimafitte Gestaltung des öffentlichen Raumes bleibe für die Hollabrunner Grünen ein Steckenpferd.

ÖVP-Stadtchef: „Heißt nicht, dass wir dagegen sind“

Warum also hat die ÖVP hier nicht mitgestimmt? „Es geht darum, dass wir uns bei Projekten ans Wasserrecht zu halten haben und es etwa Beispiele gibt, wo es vorgeschrieben ist, zu asphaltieren“, erklärt Bürgermeister Alfred Babinsky. Kurzum: Dort, wo's geht, werden natürlich Versickerungsflächen geschaffen, „die Argumentation war aber dahingehend, dass wir uns nicht generell verpflichten können. Das heißt nicht, dass wir dagegen sind.“

Wie schnell sich Vorschriften ändern können, führt der Bürgermeister an einem konkreten Beispiel an: „Den Motorikpark-Parkplatz dürften wir heute gar nicht mehr so bauen, wie er damals errichtet wurde.“

