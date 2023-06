Projekt „Luna“: Nach sechs Jahren - taufrisch und voller Energie

Eine ganz spezielle Energie versprühte der Tag der offenen Tür beim Frauenbeschäftigungsprojekt Luna in der Mühlgasse am 16. Juni. Nach sechs Jahren hatte man wieder Freunde, Förderer, ehemalige Mitarbeiterinnen und Stammkunden in die Schneiderei, ins Reinigungs- und Bügelservice, zur Kulinarik und in den NÖ Schaugarten geladen. Dementsprechend motiviert waren die insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Co-Projektleiter Manfred Weigel sowie der Grillmeister, Gemeinderat Bernhard Wagner.

Einziger kleiner Wermutstropfen - bei strahlendem Wetter - war die Absage des Besuchs von Landesrätin Susanne Rosenkranz, die vom Landtagsabgeordneten Michael Sommer vertreten wurde. Sommer hatte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung über Vermittlungserfolge von Teilzeitmitarbeiterinnen von Luna am Arbeitsmarkt informiert und zeigte sich beeindruckt von einer 33-prozentigen Quote im Jahr 2021.

Aber auch andere Politprominenz schaute vorbei, so etwa Landtagsabgeordneter Georg Ecker und Stadträtin Sabine Fasching, die den unzureichenden Busverkehr im Bezirk, vor allem in Ferienzeiten, sowie fehlende oder unflexible ganztägige Kinderbetreuung in vielen Gemeinden thematisierten. Ein Pflichttermin war's genauso für Bürgermeister Alfred Babinsky, dessen Gattin Elfriede sich als regelrechter Straßenbahnfan outete.

Denn neben den üblichen Produkten, die Luna herstellt, gab es auch ein spezielles Schaustück: Ein Diorama einer Straßenbahnszene aus den 1990er-Jahren im Maßstab H0, das der Projektleiter in langjähriger Kleinstarbeit anfertigte. Abgesehen von den famosen Details zeigte es die persönliche Verbundenheit des Luna-Themas, die in jedem Moment der Veranstaltung zu spüren war. Die Stoffverkleidung des Straßenbahnmodells wurde nach Maß von der hauseigenen Schneiderei angefertigt.

Natürlich bot der Tag der offenen Tür auch eine gute Gelegenheit für die Fördergeber des Projekts, zu schauen, wie sich selbiges entwickelt. Aus den Reaktionen über das Betriebsgelände - samt Erläuterungen - von AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern, Mario Danler, dem Leiter der Förderungsabteilung, und AMS-Projektbetreuerin Nicole Radlmüller sowie dem lokalen AMS-Chef Peter Kirchner konnte man durchaus auf Zufriedenheit bis positives Erstaunen schließen.

Ausschließlich regional - und auch vegan als Alternative

Das Land war durch Daniela Stampfl-Walch und Dominik Mahr vertreten. Auch sie genossen die ausschließlich regionalen Produkte, die zu Mittag kredenzt wurden, wobei für vegane Alternativen im Angebot gesorgt war; das Weinangebot stellte der Weinbau Glanz aus Jetzelsdorf bereit. Rund 200 Besucher wollten das Brandstätter-Museum der Vermieter, den Schaugartenbus und die neuen Beet-Beschriftungen samt neuer Schautafel - von Leon Haibl, dem Sohn von Co-Projektleiterin Kornelija Haibl, ehrenamtlich angefertigt - sehen.

Wie zum Beweis, dass es bei Luna tatsächlich Natur im Garten gibt, schaute so gegen die Mittagszeit auf der Trockenwiese des Schaugartens die (noch) namenlose Luna-Echse vorbei, die es sich bereits seit 2018 dort bequem macht, und mittlerweile für weitere Luna-Echsen gesorgt hat. Für die Kinder beim Schminken mit Susanne Haider ging es dann um andere Tiere: Tiger oder Löwe. Aber wer weiß, vielleicht wird nächstes Jahr der goldene Igel geschminkt.