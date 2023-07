Eine Gasse als Hommage an Elisabeth Markus

In Hollabrunn gibt es jetzt nicht nur einen Markusplatz - benannt nach dem Apotheker Eugen Markus -, sondern auch eine Markusgasse, benannt nach der Tochter des Hollabrunner Pharmazeuten.

Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin Elisabeth Markus (1895 bis 1970), geboren als Elisabeth Martha Leopoldine Francisca Markus in Weikersdorf am Steinfelde, war unter anderem Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Durch ihr Mitwirken an bedeutenden Filmproduktionen ist sie der älteren Generation unvergesslich. Sie war mi dem ebenfalls sehr bekannten Schauspieler Erich Nikowitz verheiratet. Die Gemeinde Wien widmete ihr ein Ehrengrab am Zentralfriedhof.

Bürgerliste-Gemeinderat Peter Tauschitz bedankte sich bei ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky dafür, dass bei der Benennung der Verkehrsfläche eine Frau zum Zug kam. „Ich hoffe, es wird nicht die letzte sein“, erinnerte er an einen Beschluss aus 2020, wonach Frauen bei Straßennamen bevorzug zu behandeln seien.