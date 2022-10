Hollabrunner SPÖ „stürmte“ den Landesparteitag

Franz Schnabl wurde am Samstag (1. Oktober) beim Landesparteitag in Schwechat mit 89 Prozent erneut zum Chef der SPÖ Niederösterreich gewählt. „Unter den 1.500 Besuchern war eine 70 Personen starke Delegation aus dem Bezirk Hollabrunn. Diese wurde von unseren beiden Bezirksvorsitzenden Richard Pregler und Stefan Hinterberger angeführt“, ist Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber stolz, dass die Sozialdemokraten aus dem Bezirk sogar einen eigenen Bus stellten. Neben Schnabl konnte die Hollabrunner Gruppe auch mit Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil plaudern.

Hinterberger, Spitzenkandidat der SPÖ im Bezirk Hollabrunn bei der kommenden Landtagswahl, war begeistert. Der Parteitag stand nämlich unter dem Motto „so sind wir“. „Damit wollen wir aufzeigen, was die SPÖ einzigartig macht.“ Die SPÖ habe sich am Landesparteitag lösungsorientiert und geschlossen präsentiert. „Außerdem wurden unsere Ideen vor allem in Bezug auf die Kernthemen Teuerung und Inflation, Ärztemangel, Kinderbetreuung oder auch Wohnen vorgestellt“, ergänzt Pregler.

Eber war in seiner Funktion als Landesgeschäftsführer der SPÖ-Bauern für die Betreuung des Informationsstandes zuständig. Am Vorabend des Landesparteitags fand die Konferenz der SPÖ-Frauen statt. Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt wurde erneut zur Landesfrauenvorsitzenden gewählt. Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter sowie die Göllersdorfer Frauenvorsitzende Daniela Poisinger und Uschi Stemberger waren hier ebenfalls mit von der Partie.

