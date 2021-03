„Es tut mir sehr leid, dass mir unterstellt wird, ich würde nicht zusammenarbeiten“, sagt Bürgermeister Alfred Babinsky auf die Kritik der Oppositions-Stadträte angesprochen. Er sei jemand, der lösungsorientiert arbeite und darum mit allen spreche.

Dieses Feedback erhalte er regelmäßig von seinen Mitarbeitern im Rathaus. „Ich mach‘ mit den Klubobleuten der Parteien Vorbesprechungen zur Gemeinderatssitzungen. Das gab’s in der Geschichte noch nie“, nennt der Stadtchef ein Beispiel der überparteilichen Zusammenarbeit.

HOLLABRUNN Opposition ist sauer: „Sind Stadträte zweiter Klasse“

Der Vorwurf, dass die drei Stadträte der Opposition nicht zu regelmäßigen Jour fixes eingeladen werden, sei für den Stadtchef unerklärlich. „Ich mach‘ das in meiner Firma auch so: Ich setze mich von Zeit zu Zeit mit Mitarbeitern in Führungspositionen zusammen, weil ich wissen will, was sich tut. So mache ich es hier auch“, berichtet Babinsky im NÖN-Gespräch.

"Das Studentenheim funktioniert gut"

Diese Treffen zum Erfahrungsaustausch („Das ist kein Jour fixe.“) finden unregelmäßig mit den Abteilungsleitern statt. Es gebe weder eine Einladung, noch ein Protokoll. „Manchmal nicht einmal ein Glas Wasser.“ Er informiere sich Projektbezogen. „Das mach‘ ich in der Regel am Dienstag, damit wir keine Überstunden produzieren“, spricht der Stadtchef den langen Amtstag im Rathaus an.

Teilweise seien Stadträte der ÖVP bei den Treffen dabei, gibt Babinsky zu. „Ich schau‘ wen das Treffen noch interessieren könnte“, erklärt er. Er weiß, dass sich Stadtrat Scharinger regelmäßig mit Leopold Mayer im Studentenheim austausche, darum hole er ihn nicht extra zu den Treffen dazu. „Das Studentenheim funktioniert gut. Auch der Arbeitskreis den Wolfgang Scharinger ins Leben gerufen hat, ist sehr gut“, lobt Babinsky.

Ressort "Jugendwohlfahrt" gehört nun ÖVP-Schnötzinger

Zum letzten Jour fixe seien die die Stadträte der Liste Scharinger, Grünen und SPÖ, wie versprochen, eingeladen worden. „Corona-bedingt gibt es nun eben nicht eine Masse an Sitzungen.“ Sogar die Klubsitzungen der ÖVP halte der Stadtchef auf zwei Etappen ab, um nicht zu viele Menschen in einem Raum zu versammeln.

Was sagt der Stadtchef zum Vorwurf von Sabine Fasching, ihr ein Ressort ohne persönliches Gespräch entzogen zu haben? „Das ist nicht wahr.“ Babinsky habe vor etwa sechs Monaten mit der Grünen darüber gesprochen. Im Ressort „Jugendwohlfahrt“ gebe es zwei Budgetposten, zum einen der Jugendtreff mit etwa 60.000 Euro und den Jugendgemeinderat. Weil die Jugendarbeit gerade in den Alten Schlachthof übersiedle, habe er das Ressort Günter Schnötzinger zugeteilt, weil dieser seit 20 Jahren für den Alten Schlachthof zuständig sein.

Bremse bei Anträgen: "Muss auf meine Mitarbeiter schauen"

„Das ist nicht bösartig, das ergibt sich durch die räumliche Situation“, erklärt der Bürgermeister. Als im Gemeinderat über die Containerlösung für den Jugendtreff abgestimmt wurde, habe sich Fasching sogar enthalten, obwohl es ihr Ressort betroffen hat, erinnert Babinsky.

Im Gespräch stellt der Bürgermeister klar, dass er keine Probleme mit den Anträgen der Opposition hätte, aber: „Ich muss die Anträge bremsen, weil ich auf meine Mitarbeiter schauen muss.“ Das Personal habe mit der Vielzahl an Anträgen ein zeitliches Problem. „Damit produzieren sie genau das, was mir vorgeworfen wird: Überstunden.“

Stadtchef hofft, dass sich politisches Klima verbessert

Der Wunsch der Rathausmitarbeiter: Die Mandatare sollen sich persönlich informieren, so würden sich viele der Anfragen erübrigen. Generell sei im Rathaus derzeit enorm viel zu bewältigen. „Unsere Leute machen das perfekt“, denkt er etwa an die Organisation der Impfstraße. „Dafür hat sich aber noch niemand von der Opposition interessiert und gefragt, wie es läuft.“

„Ich bemüh‘ mich wirklich, dass wir gemeinsam arbeiten und gemeinsam etwas weiterbringen“, streckt der Bürgermeister die Hand aus. „Ich bleib‘ weiterhin konsensbereit und bin sicher nicht beleidigt.“ Der Weg, der in der Stadtpolitik derzeit beschritten werde, sei aber nicht förderlich, um etwas weiterzubringen. „Das ist schade. Ich hoffe, wir alle nehmen das nun zum Anlass, wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen“, wünscht sich der Stadtchef.