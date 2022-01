Angebote für mobile Bühne am Tisch

FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer freute sich über die Ankündigung, dass dieses Jahr eine mobile Festbühne angeschafft werden soll. „Noch in der Septembersitzung hatte die ÖVP einen diesbezüglichen Dringlichkeitsantrag abgelehnt“, erinnert der Freiheitliche und schmunzelt: „Manchmal braucht es ein wenig Zeit, bis gute Ideen ankommen.“ Er freue sich jedenfalls, dass künftig die Möglichkeit für Freiluftkonzerte geboten wird, und wolle weiterhin Ideen liefern, um Hollabrunn „für alle lebenswerter zu machen“.

„Es war damals einfach keine Dringlichkeit gegeben“, erinnert ÖVP-Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Kornelius Schneider daran, dass Stadtsaal-Chef Helmut Schneider bereits mit der Anschaffung einer derartigen multifunktionalen Bühne befasst war. Rund 50.000 Euro sind dafür veranschlagt. Und läuft alles nach Plan, kommt die neue Festbühne im Sommer bereits ordentlich zum Einsatz.

Fünf Meter hoch, acht mal sechs Meter groß, zweieinhalb Tonnen schwer: Erst vergangene Woche erhielt Helmut Schneider ein Zweitangebot. Per Anhänger lässt sich die Bühne überall hinschleppen, für Open-Airs, Hauptplatzfeste, Dorffeste oder für Vereine verwenden. Mieten für Fremdbühnen sind dann nicht mehr fällig. „In drei Jahren haben wir’s verdient“, hat der Veranstaltungsprofi nachgerechnet.

Bezirksfest zum NÖ-100er und „50 Jahre Stadtsaal“

Wichtig sei vor allem die einfache Bedienbarkeit, so Helmut Schneider. „Die Bühne muss mit zwei Personen in einer Stunde stehen.“ Er will das Angebot nun entsprechend zur Beschlussfassung aufbereiten. Stimmt das zuständige Gremium dafür, steht einer baldigen Verwendung nichts im Weg.

Da kommt auf Hollabrunn einiges zu: Am letzten Juni-Wochenende ist ein großes Bezirksfest am Hauptplatz anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ geplant. Eine Woche später werden „50 Jahre Stadtsaal“ gefeiert. Und die erfolgreichen Kabaretts, die bereits bis zu 700 Besucher zu den Open-Air-Events beim Stadtsaal lockten, soll’s auch wieder geben.

