Rote hatten Hoffnung auf behördliche Teststraße - Gemeinde winkt ab

"Der Weg für eine behördliche PCR-Teststraße in Hollabrunn wurde geebnet", verkünden die SPÖ-Funktionäre Elke Stifter, Friedrich Dechant und Stefan Hinterberger erfreut nach einem Lokalaugenschein mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Montag (7. Februar.). Sie kam nach Hollabrunn, um sich die Infrastruktur des Stadtsaals anzusehen.

"Die Gesundheitslandesrätin hat uns ihre Unterstützung für eine behördliche Walk-in-Teststation in Hollabrunn zugesagt", berichtet SPÖ-Sozialstadtrat Dechant. Sie hätte schließlich alle Möglichkeiten abgeklärt und grünes Licht gegeben.

"Geht es nach Stadt- und Bezirks-SPÖ, soll eine behördliche Walk-in Teststation, in der mittels PCR-Gurgeltest nach Aufforderung der Behörde getestet wird, zumindest für die erste Zeit nach den Semesterferien installiert werden", heißt es in einer Aussendung der Roten. Experten würden in diesem Zeitraum einen Anstieg der Corona-Zahlen prognostizieren.

SPÖ ebnete Weg für behördliche Teststraße im Stadtsaal

Damit reagiert die SPÖ auf den Wunsch der Bevölkerung nach kürzeren Wegen zu behördlichen Teststraßen, diese gibt es im Weinviertel nur in den Bezirken Mistelbach und Korneuburg. Und die sind zu Spitzenzeiten ausgelastet, was lange Wartezeiten zur Folge hat.

Das wollten Stifter, Dechant und Hinterberger ändern. Eine Walk-in-Variante könne innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt werden, versichert das Trio nach Rücksprache mit Königsberger-Ludwig. „Jetzt haben wir die Stadtgemeinde Hollabrunn mit ins Boot geholt, denn ein solches Vorhaben soll auf einem möglichst breiten Fundament stehen“, sagt Dechant.

Keine behördliche Teststraße im Stadtsaal: "Der Zug ist abgefahren!"

Die NÖN fragte bei Hollabrunns Verwaltungschef Helmut Schneider nach: "Der Zug ist abgefahren", erteilt er der Teststraße einen Korb. Der Bedarf sei freilich da gewesen, darum habe er sich seit Herbst 2021 darum bemüht, eine behördliche Teststation nach Hollabrunn zu holen. Auch im Jänner habe er bei der SPÖ-Landesrätin angefragt und "eine ablehnende Antwort" erhalten. Mit der Begründung, dass es zu wenig Personalkapazitäten gibt.

Die Teststraßen seien derzeit mit Mitarbeitern des Stadtsaals besetzt, weil diese Corona-bedingt wenig anderes zu tun haben. Doch das ändert sich "zum Glück in den nächsten 14 Tagen", ist Schneider froh, dass der Betrieb im Stadtsaal wieder Fahrt aufnimmt. Das Rote Kreuz habe keine Kapazitäten mehr, um Personal für Testungen zu stellen, sagt der Verwaltungschef.

Außerdem: "Wir haben den Peak bei Omikron schon überschritten, die behördlich angeordneten Testungen gehen zurück." Deswegen sei eine weitere behördliche Teststraße im Stadtsaal nicht nötig.

