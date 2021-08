Im ersten Bauabschnitt erfolgen die Arbeiten in der nördlichen Wimmergasse, der Schützengasse bis zur Jahnstraße sowie in der Quellengasse bis Höhe der Liegenschaft Quellengasse 25. Außerdem wird die fehlende Asphaltverschleißschicht in der Schützengasse zwischen der Hölzlgasse und der Wimmergasse aufgebracht.

Nach Anschluss der Arbeiten wird im zweiten Bauabschnitt - voraussichtlich ab Ende September 2021 - die Gilleisstraße ab der Kreuzung mit der Wimmergasse bis zur Höhe der Liegenschaft Gilleisstraße 53 erneuert.

Während der Bauarbeiten müssen die betroffenen Straßenzüge für den Verkehr gesperrt werden und die Bushaltestelle in der Gilleisstraße aufgelassen werden.

Die Künettensanierung in der südlichen Wimmergasse wird durch die EVN durchgeführt.