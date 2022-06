Hollabrunner Studentenheim bewirbt Ausflugsziele in der Region

Werbung

Mit dem Ziel, Tourismusinformation in Hollabrunn ganztägig und auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zugänglich zu machen, wurde in einem ersten Schritt im Eingangsbereich des Studentenheims neues Informationsmaterial über Ausflugsziele in der Region aufgelegt. Gemeinderat Peter Tauschitz, Mitstreiter von Stadtrat Scharinger in der Liste Scharinger, nutzte bereits die Möglichkeit, die Ausflugsziele in seinem Heimatort Breitenwaida zu bewerben.

Wanderkarten der "Tut gut!"-Wanderwege in Breitenwaida und Flyer zum neuen Göllersbach-Themenweg sowie zum Bienenlehrpfad liegen bereit.

