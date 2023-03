In der Alten Hofmühle war wieder der Osterhase los

Der Hollabrunner Museumsverein und die „Kulturmü“ fungierten als Gastgeber des Ostermarkts in der Alten Hofmühle. Die Organisation lag in den Händen von Sabine Fasching und Susanne Köck. Köck präsentierte selbst Handarbeiten mit Ton und Mosaik-Steinen. Ihre Arbeiten können übrigens auch im „Mein Platz’l“ in der Fußgängerzone erstanden werden.

Zahlreiche Aussteller im Hof und im Innenbereich der Alten Hofmühle präsentieren eine bunte Palette an österlicher Deko und frühlingshaften Geschenkideen. Zudem wurden viele kulinarische Köstlichkeiten angeboten, darunter allerlei Schmankerl für den Ostertisch sowie die beliebten Kuchenvariationen im „Kaffeehaus“ des Kiwanis-Clubs Hollabrunn-Freyja.

Die NÖN schaute unter anderem bei Klaus Altmann vorbei, der in der Hofmühle historische und regionale Bücher anbot, an denen Mitglieder vom Museumsverein beteiligt waren. Honig- und Bienenwachsprodukte hatten Leopoldine und Herbert Seidl mitgebracht. „Wir haben in Wieselsfeld selbst Bienen“, erklärt der Hollabrunner, der seit 45 Jahren Imker ist.

Margarita Motschka sorgte mit ihrem Team im Obergeschoß des Museums für kreativen Spaß bei den jüngsten Besuchern, die sich über den Besuch des Osterhasen freuten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.