Augustwiesn: Die Durststrecke hat endlich ein Ende

Nach dreijähriger Zwangspause formierte sich der Vorstand des Hollabrunner Volksfestvereins neu und startete mit den Planungen für die Augustwiesn 2023. Von 10. bis 15. August 2023 soll das traditionelle Volksfest in gewohnter Größe und Qualität am Messegelände in der Bezirkshauptstadt in Szene gehen.

Heiße Luft, süße Zuckerwatte, kühles Bier und duftende Speisen. Dazu hübsche Dirndln, fesche Buam und zünftige Musik. Das versprechen die Augustwiesn-Macher für das größte Sommerevent der Region, das mit dem einzigartigen „Speed Connect“-Festzelt aufwarten wird. Und: Gleich bei der Eröffnung am Donnerstagabend gibt es eine halbe Stunde Gratisfahren im „Lagerhaus“-Vergnügungspark.

Sponsorenabend, Bieranstich und Frühschoppen gehören auch 2023 zum fixen Programm. Daneben wurden keine Mühen gescheut, Top-Künstler an Land zu ziehen: So dürfen die Wilden Kaiser nicht fehlen, deren „Kaiser Clemens“ schließlich sogar in den Vorstand des Volksfestvereins eingezogen ist. Die Mountain Crew, Dirndl Rocker und die Draufgänger werden das Zelt ebenso zum Beben bringen.

Bacardi Elephant Circus, Lake Side, ORF-Frühschoppen und vieles mehr

„Eingebettet in den kreischalarm-garantierenden Vergnügungspark, ergänzt um das DJ-Line-up beim Bacardi Elephant Circus und der neuen Lake Side gibt es keinen Wunsch, der bei der Augustwiesn offenbleibt“, kündigen die Organisatoren an.

Die jüngsten Gäste dürfen sich auf Zauberer Flokus Pokus, Kinderliedermacher Bernhard Fibich und die Kinderfahrgeschäfte freuen. Am 11. August findet der Kindernachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen statt.

Als besondere Highlights gibt es heuer am 13. August den ORF NÖ-Frühschoppen im Festzelt sowie am 14. August einen Seniorennachmittag; moderiert vom Lustigen Hermann bleibt hier garantiert kein Auge trocken. Für Obmann Alex Rausch ist klar: „Sechs Tage Bombenstimmung am Messegelände Hollabrunn. Da muss man einfach dabei sein!“

