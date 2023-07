Endlich wieder da: Eines der schönsten Festzelte Österreichs

Die Tische für „Die Wilden Kaiser“ und „Die Draufgänger“ sind bereits ausreserviert. Es gibt allerdings zusätzlich rund 600 frei wählbare Plätze im SpeedConnect-Festzelt. Der Hollabrunner Volksfestverein ist gerüstet.

Am Donnerstag, 10. August, öffnet die Augustwiesn mit der Genussmeile und dem SpeedConnect-Festzelt um 18 Uhr. Dann wird weit über die Grenzen bekannte Spektakel mit der Hollabrunner Stadtmusik eröffnet - in einem der schönsten Festzelte Österreichs, wie Rausch betont. „Da lassen wir uns nicht lumpen!“ Im Raiffeisen-Lagerhaus-Vergnügungspark gibt’s zum Einstand 30 Minuten lang Gratisfahrten in allen Fahrgeschäften. Der Bieranstich erfolgt um 20 Uhr und als erste Live-Band tritt um 21 Uhr die „Mountain Crew“ auf. In der Disco, dem „Bacardi Elephant Circus“, geht ab 22 Uhr die Post ab. DJ Xandl sorgt beim „Grand Opening“ für Stimmung.

Für die Kulinarik im Festzelt sorgt Familie Wagner. Johannes Eichinger öffnet seine Lakeside, Gallien-Bräu ist heuer mit einem Bierwagen vertreten. Der ATSV Hollabrunn bittet zum Wiesnheurigen. Rotary, Lions und Familie Hofmann dürfen beim Volksfest traditionell auch nicht fehlen. Die einzelnen Altersgruppen werden heuer „ein bisschen mehr herausgestrichen“, berichtet Rausch und verweist etwa auf den Seniorennachmittag am 14. August.

Neu ist die Tombola mit Losen zu je 10 Euro. Als Hauptpreis winkt ein Citröen C3! Was den Volksfestvereinsobmann zur Feststellung kommen lässt: „Ohne die Hollabrunner Wirtschaft hätten wir keine Chance, dieses Fest aufrechtzuerhalten.“

Die weiteren Volksfest-Tage: