BOKU-Lektor: "Alle sind Teil der Energiezukunft"

Klaus Hebenstreit, unter anderem Lektor am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien, war zu einem Vortrag eingeladen. Dieser fand mit dem Titel „Energiekrise und Energiewende – Wie schaffen wir das?“ im Festsaal des Erzbischöflichen Gymnasiums statt und der Publikumszulauf bestätigte das vermutete rege Interesse.

In der Folge sprach Energieexperte Hebenstreit über den Klimawandel als Treiber für die notwendige Energiewende, stellte die Klimaschutzmaßnahmen und Programme der EU vor und nannte die Ziele, die sich Österreich gesetzt hat.

Spannende und emotionale Fragerunde

"Die Tatsache, dass wir jede Megawattstunde nehmen müssen, die sich uns bietet", ließ ihn auch über den Ausbau erneuerbarer Energien, die Sicherung des Bestandes bestehender Anlagen sowie die Notwendigkeit des Speicher- und Netzausbaus referieren. Darüber hinaus erklärte er, wie der Strompreis zustande kommt, und ging abschließend auf die Versorgungssicherheit und ein mögliches Blackout-Szenario ein.

Dabei betonte der Vortragende einmal mehr an diesem Abend, dass wir uns alle als Teil der Energiezukunft sehen müssten. Dass die Thematik eine emotionale ist, wurde in der anschließenden Diskussion deutlich, in der die überaus interessierten und zahlreich erschienenen Gäste spannende Fragen stellten. Beim legeren Ausklang bei einem Glas Wein vertiefte sich dann so manches Gespräch.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.