Das Denken und der Glaube der antiken Philosophen

Ein Altphilologe und Philosophiehistoriker wird der nächste Vortragende bei den Hollabrunner Vorlesungen sein. George Karamanolis referiert am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im Festsaal des Erzbischöflichen Seminars zu dem Thema: „Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen“. Der Wissenschaftler studierte in Thessaloniki, London und Oxford. Karamanolis beschäftigt sich vornehmlich mit Platonismus und Aristotelismus der Spätantike, antiker Seelenlehre und Affekttheorien sowie antiker Logik.

Man sollte sich nicht von dem - möglicherweise als komplex wahrgenommenen - Thema abschrecken lassen. Bis jetzt ist es so gut wie jedem Experten der Hollabrunner Vorlesungen gelungen, den Inhalt allgemeinverständlich herunterzubrechen - was nicht ausschließt, dass die berühmten „kleinen grauen Zellen“ ordentlich was zu tun bekommen an diesem Abend.

