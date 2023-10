Der Wald wurde von allen Experten-Seiten beleuchtet

Traditionsgemäß starteten die Hollabrunner Vorlesungen mit einer Podiumsdiskussion ins neue Vorlesungsjahr, bei der der Festsaal des Erzbischöflichen Gymnasiums mit vielen interessierten Besuchern gut gefüllt war. Der Wald als „Lebensraum im Spannungsfeld von Ideologie, Klima und Wirtschaft“ stand dabei thematisch im Mittelpunkt. Moderator Erich Eder konnte vier Experten begrüßen, die die unterschiedlichen Funktionen des Waldes beleuchteten, seinen Beitrag zur Förderung von Biodiversität diskutierten und schlussendlich darüber nachdachten, wie unsere Wälder in der Zukunft aussehen werden.

Maximilian Hardegg sprach über die gelebte Artenvielfalt in gut strukturierten (Wirtschafts-)Wäldern und erklärte, dass die jeweils richtige Baumart für den geeigneten Standort gefunden werden müsse. Arno Klien, Ehrenobmann des Vereins der Freunde des Hollabrunner Waldes, beschrieb diesen als sensibles und extrem vernetztes Ökosystem, das diese Sensibilität aber auch von uns fordert, wenn wir in den Wald hineingehen und uns dort aufhalten.

Auch bei ernsten Themen braucht's Humor, dafür sorgte Roland Girtler

Der Soziologe Roland Girtler fokussierte in seinen Ausführungen auf die Welt als ein Zusammenspiel von Kultur und Natur. Mit der einen oder anderen Anekdote, die sich heute oder vor geraumer Zeit in den Wäldern zugetragen hat, lockerte Girtler die Runde auf und hatte damit natürlich auch die Lacher des Publikums auf seiner Seite. Der Waldökologe Georg Gratzer ging auf die Wälder als dynamische Systeme, Lebensräume und Lebensgrundlage ein, betonte dabei aber, dass die Wälder nicht die Rettung in der Klimakrise seien, wenngleich sie durchaus eine klimatische Bedeutung haben.

Die fachlich interessanten Ausführungen der diversen Diskutanten waren gleichsam eine Einladung an die fachkundigen Zuhörer, Fragen zu stellen, deren Antworten beim anschließenden gemütlichen Beisammensein vertieft wurden. Einstimmig konnte da festgehalten werden, wie bedeutend unsere Wälder für Erholungszwecke und als Naturoasen sind; eben ein spannender Lebensraum, der an diesem Abend ausführlich beleuchtet wurde.