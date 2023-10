Podiumsdiskussion: Den Wald - und lauter Bäume sehen

„Fast schon traditionsgemäß beginnen wir die neue Saison mit einer Podiumsdiskussion“, laden Christian Kasper und Jürgen Steinmair alle Stammgäste und potenziellen Neuen zum ersten Termin der Hollabrunner Vorlesungen am 12. Oktober um 19 Uhr in den Festsaal des Erzbischöflichen Seminars ein. Das Thema der Diskussionsrunde ist nicht nur aufgrund der zahlreichen Waldbrände in diesem Sommer hochaktuell: „Der Wald - Lebensraum im Spannungsfeld von Ideologie, Klima und Wirtschaft“.

Die Moderation der Diskussion eines Soziologen, eines Waldökologen, eines Land- und Forstwirts und des Obmanns der „Freunde des Hollabrunner Waldes“ wird Erich Eder übernehmen. Eder ist Assistenzprofessor für Biologie an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und lehrt seit über 20 Jahren an der Universität Wien. Als Gastforscher, zum Beispiel an der Humboldt-Universität Berlin, interessiert sich Eder für ökologische und naturschutzbiologische Fragestellungen.

„Gelebte Artenvielfalt“ unter einen Hut zu bringen

Mit Roland Girtler haben die Hollabrunner Vorlesungen den wohl bekanntesten Soziologen Österreichs zu Gast, was auch an seiner sonntäglichen Kolumne in der Kronenzeitung liegen dürfte. Mit ihm in den Diskutanten-Ring steigt Georg Gratzer, der am Institut für Waldökologie der Universität für Bodenkultur lehrt und forscht. Zu seinen Schwerpunkten zählen unter anderem nachhaltige Nutzung von Waldressourcen und ebensolche Entwicklungsziele.

Den Bezirk Hollabrunn vertreten bei der Diskussion der Land- und Forstwirt Maximilian Hardegg und Arno Klien als Obmann des Vereins „Freunde des Hollabrunner Waldes“. Und Klien kennt sich aus, wenn es um Wälder geht, schließlich hat er als Geograph viele Wälder in den entlegensten Winkeln der Erde bereist. Hardegg betreibt aktuell auf über 2.200 Hektar Eigengrund Ackerbau, Weinbau, Forstwirtschaft und Tierzucht. Sein Anliegen ist es, Nutzung und Naturverständnis im Sinne einer „gelebten Artenvielfalt“ unter einen Hut zu bringen.